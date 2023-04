Κοινωνία

Απατεώνισσα “πούλαγε” σπίτια άλλων στο Πήλιο

Πώς ένας δικηγόρος αποκάλυψε την απάτη που είχε στήσει μία γυναίκα από την Αττική και «γλίτωσε» τον πελάτη του.

Πλεκτάνη με θύματα υποψήφιους αγοραστές ακινήτων είχε στήσει μία γυναίκα από το Μενίδι, όμως ένας επίμονος δικηγόρος την αποκάλυψε.

Ομογενής που ζει στη Μασαχουσέτη επικοινώνησε μέσω του δικηγόρου του με εκπρόσωπο μεσιτικής εταιρείας, η οποία προβαλλόταν στα κοινωνικά δίκτυα ως πληρεξούσια πώλησης σπιτιών στο κεντρικό Πήλιο.

Τα σπίτια σε Πορταριά και Μακρινίτσα για τα οποία ενδιαφερόταν και τα οποία διαφημίζονταν μέσω των φωτογραφιών πωλούνταν σε υψηλές τιμές, αλλά αυτό ήταν κάτι που δεν ενδιέφερε τον υποψήφιο αγοραστή, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, καθώς θεωρούσε μια αγορά στο Πήλιο επένδυση. Αυτό που δεν γνώριζε ήταν πως η μεσιτική εταιρεία που εμφανιζόταν ως πληρεξούσια πώλησης των σπιτιών ήταν απάτη και πωλούσε σπίτια ανυποψίαστων ιδιοκτητών , αλλά το ανακάλυψε με επισταμένη έρευνα . Ο δικηγόρος του επικοινώνησε με την εμφανιζόμενη ως «μεσίτρια» και σε μια συζήτηση ανέφερε στον πελάτη του, ο οποίος ήταν συνταξιούχος μηχανικός πλοίων ότι η εταιρεία εμφανίζεται στον διαδικτυακό ιστότοπο να διαχειρίζεται ελάχιστα σπίτια, γεγονός που για τα δεδομένα του δεν έδειχνε φερεγγυότητα.

Ενημέρωσε τον πελάτη του ότι επικοινώνησε το γραφείο του με μια γυναίκα μεσίτρια η οποία ωστόσο βρισκόταν στην Αθήνα και της είπε πως εάν υπάρξει συμφωνία θα δοθεί προκαταβολή και θα υπάρξει συνάντηση στην Πορταριά με συγγενικό πρόσωπο του υποψήφιου αγοραστή από τα Τρίκαλα.

Εκείνη του απάντησε πως η συνάντηση θα γίνει με συνεργάτη της στον Βόλο , ο οποίος αποδείχθηκε ανύπαρκτο πρόσωπο. Ο ίδιος ο δικηγόρος ενημέρωσε επίσης τον πελάτη του πως η συνεννόηση ήταν δύσκολη και η μεσίτρια φαινόταν να μην κατανοεί απλά διαδικαστικά δεδομένα νομικής φύσεως , γεγονός που δεν συμβαίνει με επαγγελματίες του real estate. Οι λεπτομέρειες που προκάλεσαν εντύπωση στον δικηγόρο του, δεν θορύβησαν τον υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος είχε επιλέξει από φωτογραφικό υλικό ένα παλιό σπίτι 90 τετραγωνικών, και έδωσε εντολή στο δικηγορικό γραφείο να προχωρήσει τις διαδικασίες αγοράς. Ακόμα και από τις φωτογραφίες φαινόταν ωστόσο πως το σπίτι ήθελε ένα τεράστιο κόστος ανακατασκευής, αλλά ο υποψήφιος αγοραστής ήταν αποφασισμένος.

Το γεγονός ότι αρχικά ζητήθηκε ένα «καπάρο» για προσύμφωνο 15.000 ευρώ πριν προχωρήσει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση εκτός από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, επίσης δεν θορύβησε τον υποψήφιο αγοραστή και η απάντηση στον δικηγόρο του ήταν πως «οι Έλληνες είναι βιαστικοί και άμεσοι στις δουλειές τους».

Όταν ξεκίνησε η διαδικασία και η συμφωνία έκλεισε στα 120.000 ευρώ , ο δικηγόρος αποκάλυψε πως όλα τα έγγραφα που του εστάλησαν για τον έλεγχο της ιδιοκτησίας ήταν πλαστά και πως η γυναίκα καμία πληρεξουσιότητα δεν είχε για να πουλήσει ένα σπίτι, το οποίο όπως αποδείχθηκε νοικιάζεται σε μια οικογένεια αλβανικής καταγωγής, τα τελευταία 20 χρόνια.

Συμπωματικά , το σπίτι ανήκει σε μια ηλικιωμένη πλέον γυναίκα που ζει στα Τρίκαλα και το πήρε κληρονομιά από συγγενικό της πρόσωπο. Ο δικηγόρος του συντοπίτη της υποψήφιου αγοραστή την εντόπισε και ενημέρωσε τα παιδιά της… πως το σπίτι «πωλείται» και ότι απατεώνισσα με φωτογραφίες του σπιτιού προσπαθεί να αρπάξει μεγάλα ποσά . Το δικηγορικό γραφείο ενημέρωσε την Διεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων και η γυναίκα από το Μενίδι ηλικίας 55 ετών συνελήφθη πριν περίπου 15 ημέρες.

Πηγή: gegonota.news

