Οι ρυθμίσεις 72 και 120 δόσεων με παραδείγματα

Όσα πρέπει να ξέρετε για τις ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Σε λειτουργία είναι από την Παρασκευή 7 Απριλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στην οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όλοι εκείνοι που είτε έχασαν τις παλαιές ρυθμίσεις χρεών των 72 έως 120 δόσεις μέσα στην περίοδο της κρίσης, είτε να δημιούργησαν μέσα στην ίδια περίοδο νέες οφειλές, αλλά ωστόσο ήταν συνεπείς στις παλαιές τους υποχρεώσεις.

Πρόκειται ουσιαστικά, όπως αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών, για την επιβράβευση εκείνων που κράτησαν ζωντανές τις ρυθμίσεις μέσα στην ενεργειακή κρίση ή για την παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας προκειμένου να βάλλουν τις υποχρεώσεις τους σε ρότα για εκείνους που τις έχασαν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.

Έτσι οι οφειλέτες σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία μπορούν στο εξής και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αναβιώσουν τις παλαιές τους ρυθμίσεις ή να ρυθμίσουν νέα χρέη.

Βασική προϋπόθεση προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι παλαιές ρυθμίσεις ή να τακτοποιηθούν οφειλές της ενεργειακής κρίσης, αποτελεί η μη ύπαρξη ανοιχτών λογαριασμών του παρελθόντος.

Με βάση την όλη διαδικασία και προκειμένου οι φορολογούμενοι να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις είναι να καταβάλλουν δύο δόσεις μαζί.

Ας δούμε τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης για τις νέες ρυθμίσεις οφειλών:

1. Ποιοι οφειλέτες μπορούν να κάνουν χρήση της πρόβλεψης για αναβίωση των ρυθμίσεων με τις 72 ή 120 δόσεις ;

Όλοι εκείνοι οι οφειλέτες που έχουν χάσει τις ρυθμίσεις οφειλών σε 72 ή 120 δόσεις ή αυτές έγιναν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023.

2. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση επανένταξης;

Να καταβάλλουν δύο μηνιαίες δόσεις έως 31 Ιουλίου 2023 την τρέχουσα και μία επιπλέον που αποσβένει παλιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας. Ποσά που είναι υπερείσπραξη αποσβένουν παλαιότερες δόσεις με σειρά παλαιότητας.

3. Τι γίνεται με τις δόσεις που έχουν απωλεσθεί;

Οι δόσεις που χάθηκα μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης.

4. Τι άλλο όφελος έχει ο οφειλέτης από την αναβίωση;

Μαζί με την αναβίωση που πραγματοποιείται, ο οφειλέτης να μπορεί να απολαμβάνει και όλα όσα ευεργετήματα την συνοδεύουν π.χ. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

5. Τι άλλες υποχρεώσεις έχει όποιος κάνει αίτηση και προχωρήσει στην αναβίωση χαμένης ρύθμισης;

Όσοι έχουν άλλες αρρύθμιστες οφειλές πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις 72 η 120 δόσεις θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν αυτές τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Ρύθμιση με 36 ή 72 δόσεις

6. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση με τις 36 ή 72 δόσεις;

Μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν οι οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023.

7. Ποιο θα είναι το επιτόκιο;

Για τις 36 δόσεις το επιτόκιο θα είναι 4,37%, ενώ για τις 72 δόσεις 5,87%, για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους η είχαν ρυθμισμένες οφειλές την 1η Νοεμβρίου του 2021 και συνέχισαν να τις εξυπηρετούν.

8. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της δόσης;

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ και με την ένταξη των σοφειλών στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, θα ισχύσουν ευεργετήματα που είχε και η ρύθμιση των 120 δόσεων όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

9. Υπάρχει κάποια άλλη ευεργετική πρόβλεψη;

Ναι. Όσοι δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να τις μεταφέρουν στην νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Επίσης οι οφειλέτες που την 1η Νοεμβρίου του 2021 έχουν ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων την οποία απώλεσαν και τους βεβαιώθηκαν οφειλές μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021, τις νέες αυτές οφειλές μπορούν να τις εντάξουν στις 36 ή 72 δόσεις

Ενδεικτικά παραδείγματα

Αν κάποιος είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Νοέμβριο του 2021 και μετά που ήταν ενταγμένες στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, αυτές μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Ρυθμισμένη οφειλή την 1η Νοεμβρίου 2021 με βάση την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η οποία χάθηκε τον Μάρτιο του 2022 και Παράλληλα βεβαιώθηκαν νέα χρέη τον Απρίλιο του 2022. Τα νέα χρέη εντάσσονται στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, ενώ οι οφειλές της πάγιας ρύθμισης που χάθηκε επανεντάσσονται σε νέα πάγια ρύθμιση 24 δόσεων.

Κάποιος που απέκτησε ληξιπρόθεσμες οφειλές στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι το Φεβρουάριο του 2023, μπορεί να εντάξει στη ρύθμιση των 72 δόσεων και αυτό διότι την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχε ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές.

Στην περίπτωση που φορολογούμενος δημιούργησε ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Νοέμβριο του 2021 και μετά, τις οποίες και ενέταξε στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, μπορεί πλέον να τις εντάξει στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Αν κάποιος την 1η Νοεμβρίου του 2021 είχε οφειλές που είχαν ενταχθεί πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και εν συνεχεία η ρύθμιση χάθηκε τον Μάρτιο του 2022 και εν συνεχεία βεβαιώθηκαν νέα χρέη τον Απρίλιο του 2022, μπορεί πλέον να τα εντάξει στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο εν λόγω οφειλέτης έχει την υποχρέωση να εντάξει τις οφειλές της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων που χάθηκε σε νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, μέσα σε ένα μήνα από την στιγμή ένταξης στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.