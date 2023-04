Πολιτισμός

Λυκαβηττός: Το θέατρο “επιστρέφει” αυτό το καλοκαίρι

Μετά από 15 χρόνια θα ξαναλειτουργήσει το θέατρο του Λυκαβηττού, ανοίγοντας τις πύλες το κοινό της Αθήνας.

Ο λόφος του Λυκαβηττού, ο μυθικός βράχος που έπεσε από τα χέρια της θεάς Αθηνάς -μεταφέροντας τον, από την Πεντέλη για την οχύρωση της Ακρόπολης- και αποτέλεσε το ψηλότερο και πλέον πανοραμικό τοπόσημο του Λεκανοπεδίου, αυτό το καλοκαίρι θα ξαναζωντανέψει, με όλη την αίγλη του. Το ιστορικό θέατρο, πλήρως ανακαινισμένο, ενισχυμένο και ασφαλές, θα σηκώσει αυλαία, σκορπίζοντας άπλετο φως και μουσικές μελωδίες στα μονοπάτια του λόφου και σε όλη την πρωτεύουσα.

Το Θέατρο Λυκαβηττού αποκαθίσταται για να επαναλειτουργήσει ως μητροπολιτικός πολιτιστικός πόλος μετά από 15 χρόνια σιωπής, με αναδιαμορφωμένο και λειτουργικό τον περιβάλλοντα χώρο, στη βάση του αρχικού σχεδιασμού του σπουδαίου αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης αναφερόμενος στον υπερτοπικό χαρακτήρα του έργου, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το χαρακτηρίζει «σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα αλλά και τοπόσημο - κόσμημα για την Αττική». Εκφράζει την ικανοποίηση του, που «η Περιφέρεια χρηματοδοτεί ένα τόσο εμβληματικό έργο, στην καρδιά της, προσαυξάνοντας συνολικά και σημαντικά τον αναπτυξιακό χαρακτήρας της, με την Πολιτιστική υπεραξία που της προσδίδει» και εκτιμά ότι «σύντομα θα καταστεί σημαντική εστία τουριστικής ανάπτυξης για την πρωτεύουσα και ολόκληρη την χώρα». Η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης και η σημερινή εικόνα του απολύτου εργοταξίου που κυριαρχεί στον χώρο του θεάτρου, προσθέτει ο ίδιος, «υπόσχεται την περάτωση του, εντός του χρονοδιαγράμματος», όπως ορίζεται και από την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας, του υπ. Πολιτισμού και του δήμου Αθηναίων (φορέας υλοποίησης του έργου), που συνυπογράψαμε στις αρχές Φεβρουαρίου. Βάση της οποίας «το έργο της αποκατάστασης του Θεάτρου με προϋπολογισμό 3.960.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής».

Αποφασισμένος να παραδώσει, το χαρακτηρισμένο πλέον ως διατηρητέο μνημείο, θέατρο έτοιμο στους κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας το αργότερο ως τις 30 Αυγούστου, δηλώνει και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, σημειώνοντας ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνολική ανάπλαση του λόφου και των υποδομών του. Παράλληλα διοργανώνεται ένα μεγάλο φεστιβάλ για τον Σεπτέμβριο ώστε οι πολίτες επιστρέφοντας από τις διακοπές να έχουν την δυνατότητα ψυχαγωγίας και πάλι σ' αυτόν τον υπέροχο ιστορικό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ανακατασκευή του θεάτρου. Τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς, αφαιρούν τα παλιά καθίσματα, κατασκευάζουν νέες κερκίδες, ενισχύουν τη στατικότητα του οργανισμού με σκυροδετήσεις, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές και άλλες ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις. Προσθέτουν αποχετευτικό σύστημα και τουαλέτες για όλους, ανασυστήνουν το κιλικίο, αντικαθιστούν τα δίκτυα ύδρευσης, τοποθετούν νέα συστήματα ασφάλειας, πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης, μεγαφωνικής και τηλεφωνικής εγκατάστασης ενώ τοποθετούν και πρωτοποριακό περιμετρικό φωτισμό ανάδειξης του θεάτρου και των βράχων.

Το έργο, προσεκτικά μελετημένο, διατηρεί την παλαιά μορφή του, αλλά αναβαθμίζεται λειτουργικά, με συνέπεια. Η χωρητικότητα των 3.850 θέσεων θα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά έως τους 6.000 επισκέπτες με τη διαμόρφωση και με επεμβάσεις, του περιβάλλοντος χώρου μπροστά στο θέατρο.

Τελικά αυτό το κορυφαίο, φύση και θέση, ιστορικό μνημείο, στο παλιό νταμάρι του αθηναϊκού λόφου, το καλοκαίρι θα επαναπροσδιορίσει τα καλλιτεχνικά δρώμενα της Αθήνας και θα αναστήσει τρυφερές μνήμες, υποσχέσεις, σχέδια και βιώματα τα οποία έζησαν πολλές γενιές νέων ρεμβάζοντας άπειρες νύχτες τη φωταγωγημένη πρωτεύουσα κάτω από τον έναστρο ουρανό. Η «αποτύπωση» της συλλογικής μνήμης στον εμβληματικό χωροχρόνο θα ζωντανέψει ξανά ενώ θα δοθεί η δυνατότητα αυτής της συνέχειας της και στις νεότερες γενιές, όπως επισήμανε ο δήμαρχος Κ. Μπακογιάννης με αφορμή την παντελή άγνοια του «φαινομένου» Λυκαβηττός από τους σημερινούς έφηβους, όπως ο γιός του.

Ο Κώστας Μπακογιάννης χαρακτηρίζει το λόφο του Λυκαβηττού «έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των παρεμβάσεων του δήμου για την ολική μεταμόρφωση της Αθήνας σε μια σύγχρονη πόλη, που σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο, επενδύει στους ελεύθερους δημόσιους χώρους και το πράσινο, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών που διαβιούν στην πρωτεύουσα ή την επισκέπτονται».

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, προσθέτει ότι η Περιφέρεια Αττικής εκτός τις χρηματοδοτήσεις για την ανασύσταση και επαναλειτουργία των πολιτιστικών τοποσήμων της πρωτεύουσας (Ωδείο, Πινακοθήκη, ναοί, μουσεία κα. ) «ενισχύει σταθερά το Δήμο Αθηναίων να υλοποιήσει έργα που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής των πολιτών της Αθήνας».

Στο πλαίσιο αυτό και από ιδίους πόρους έχει χρηματοδοτήσει πάνω από 20 έργα, άνω των 15 εκατ. ευρώ τα οποία αφορούν: ασφαλτοστρώσεις σε όλους τις κεντρικές οδούς, έργα αποχέτευσης ακαθάρτων σε εκτεταμένες περιοχές κατασκευές ανοικτών αθλητικών χώρων (γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις), γήπεδα 5χ5 καθώς και την ανακατασκευή του κλειστού γηπέδου Μετς.

Τέλος από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, ο δήμος Αθηναίων έχει χρηματοδοτηθεί με 40 εκατ. ευρώ για έργα και δράσεις, όπως: Ανακατασκευή του Σεράφειου Κουλυμβητηρίου, αναβάθμιση υποδομών εθνικού κήπου, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, κέντρα κοινότητας και άλλες κοινωνικές δράσεις.

