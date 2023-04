Αθλητικά

Βαλκανικό Αττάλειας: Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη πρωταθλήτρια

Πρωτιά για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο Βαλκανικό πρωτάθλημα της Αττάλειας.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη πρώτευσε στα 20χλμ. βάδην στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα της Αττάλειας με 1 ώρα 29.56, που είναι η τρίτη επίδοση της καριέρας της πίσω από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (1.28.12) φέτος στη Μελβούρνη και το 1.29.03 που του της χάρισε το χρυσό μετάλλιο στο Μόναχο.

Η έμπειρη αθλήτρια πραγματοποιεί μια σειρά από αγώνες με απώτερο στόχο τη διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, το μεγάλο της στόχο για το 2023.

Οι καιρικές συνθήκες στην Αττάλεια ήταν αρκετά καλές και παρά τον περιορισμένο συναγωνισμό στην κούρσα η Ελληνίδα κατάφερε να κάνει τον αγώνα της όπως ήθελε. Ο επόμενος αγώνας της πρωταθλήτριας Ευρώπης θα γίνει τον επόμενο μήνα στο Πόντεμπράντι στο Ευρωπαϊκό ομάδων.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και η Κυριακή Φιλτισάκου, που ήταν τρίτη στην ίδια απόσταση με 1.34.08 και πέτυχε την δεύτερη επίδοση της καριέρας της.

Η αθλήτρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης και νωρίτερα για το Ευρωπαϊκό Ομάδων. Η αθλήτρια έχει ατομικό ρεκόρ στα 20χλμ. βάδην 1.32.23 από το 2021.

Στα 20χλμ. των Ανδρών ο Κώστας Ντεντόπουλος κατέλαβε την τέταρτη θέση με 1.29.56, ενώ στην 7η θέση τερμάτισε ο Ανδρέας Καραγιάννης με 1.34.31 και στην 8η ο Άνθιμος Κελεπούρης με 1.34.51.

