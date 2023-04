Life

Ηρώ: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού ο γιος της τραγουδίστριας και συμμαθητές του

Με μία ανάρτηση στο Facebook η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ο γιος της έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, ενώ δύο συμμαθητές του νοσηλεύονται.

Σοκάρει η είδηση πως ο γιος της γνωστής τραγουδίστριας Ηρούς μαζί με συμμαθητές του έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ξυλοδαρμού με αποτέλεσμα να δύο εξ αυτών να νοσηλεύονται.

Όπως γνωστοποίησε η ίδια με ανάρτησή της στο Facebook ο γιος της έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, ενώ δύο συμμαθητές του νοσηλεύονται καθώς ενώ τα παιδιά είχαν βγει βόλτα έξω από το σχολείο τους τους επιτέθηκε συμμορία η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε:

«Χθες βράδυ ο γιος μου με τους συμμαθητές του βγήκαν βόλτα για να πάνε στο παλιό τους σχολείο να θυμηθούνε τα παλιά και να βγάλουν φωτογραφίες. Έξω από το σχολείο τους περίμενε μια συμμορία από νεαρούς που ήταν «φτιαγμένοι» και τους σάπισαν στο ξύλο. Ο γιος μου είναι καλά, ευτυχώς, μην ανησυχείτε. Έφαγε μόνο μια-δυο μπουνιές. Δυο παιδιά από τους συμμαθητές του όμως, κατέληξαν στο νοσοκομείο. Ο ένας είναι άσχημα και υπό παρακολούθηση. Ο άλλος, με διάσειση και ράμματα στο στόμα. Μιλάμε για πολύ καλά παιδιά, φοιτητές που βρέθηκαν μετά από καιρό να θυμηθούν τα σχολικά τους χρόνια και κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Έχω ταραχτεί αφάνταστα. Και το μοιράζομαι μαζί σας γιατί ο κόσμος αλλάζει επικίνδυνα. Οι ουσίες και το αλκοόλ έχουν αλλοιώσει συμπεριφορές και χαρακτήρες. Τα παιδιά ζουν σε έναν άγριο κόσμο που ΕΜΕΙΣ τους παραδώσαμε. Προσέχετε τα παιδιά σας. Προσέχετε πάρα πολύ. Ασχοληθείτε μαζί τους, μάθετε για αυτά. Προλάβετε. Απευθυνθείτε σε ειδικούς για οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά ή βίαιη κίνηση που θα δείτε. Πρέπει να επισημάνω ότι μέσα στο αυτοκίνητο των νταήδων ήταν δυο κορίτσια που περιγελούσανε τα παιδιά μας ως δειλούς και φοβιτσιάρηδες και τραβούσαν βίντεο όλο το σκηνικό… Τα συμπεράσματα δικά σας. Θα παρακαλέσω να μην υπάρξουν σχόλια. Δεν τα χρειάζομαι σε αυτή τη φάση. Μόνο σκέψη. Ευχαριστώ».