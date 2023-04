Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κόρινθο

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στον Πειραιά. Που εντοπίζεται το επίκεντρο της δόνησης.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:28 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κορίνθου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Περαχώρας Κορίνθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,4 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή τόσο στο Λουτράκι, όσο και στον Πειραιά.