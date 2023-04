Life

Νίκος Συρίγος: Τι απάντησε για τη σχέση του με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη (βίντεο)

Η πρώτη on camera αντίδραση του Νίκου Συρίγου μετά τις φήμες που τον θέλουν ζευγάρι με την τραγουδίστρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Τις τελευταίες ημέρες πολλά είναι τα δημοσιεύματα που θέλουν την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά το διαζύγιό της από τον Σπύρο Δημητρίου, να έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια φημολογείται πως είναι ζευγάρι με τον δημοσιογράφο, Νίκο Συρίγο.

Η κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" τον συνάντησαν χθες Κυριακή αμέσως μετά το τέλος του “Χαμογέλα και πάλι”, με τον ίδιο να μην θέλει να δηλώσει τίποτα και να μην απαντάει σε καμία από τις ερωτήσεις που δέχτηκε από τους συναδέλφους του.

«Παιδιά λίγο βιάζομαι, πρέπει να πάω να πάρω την κόρη μου. Καλή Ανάσταση σε όλους, ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ πολύ. Εκτιμώ πολύ τη δουλειά που κάνετε, με περιμένει η κόρη μου», είπε Νίκος Συρίγος.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί από την εκπομπή "Το Πρωινό":