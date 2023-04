Κοινωνία

Ο καιρός την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα

Η πρόγνωση του καιρού για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα.

Με άστατο καιρό θα κυλήσει η Μεγάλη Εβδομάδα αλλά και η Κυριακή του Πάσχα (16/04) του 2023, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κατά τόπους έως και την Μ. Τετάρτη 12/04, ενώ ένα νέο κύμα φαινομένων αναμένεται από την Μεγάλη Παρασκευή 14/04. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν έως και τη Μ. Τρίτη 11/04 στα ορεινά.

Η θερμοκρασία, μετά τη μικρή πτώση της Μ. Δευτέρας (10/04), θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο έως και τη Μ. Πέμπτη 13/04 ενώ στη συνέχεια δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος μέτριοι έως ισχυροί άνεμοι αναμένονται στα πελάγη, με εξαίρεση τη Μ. Παρασκευή 14/04 οπότε στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι.