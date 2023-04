Πολιτική

Κόμμα Κασιδιάρη - Αλιβιζάτος: η τροπολογία ήταν επιβεβλημένη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνταγματολόγος, Νίκος Αλιβιζάτος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για την τροπολογία για το "μπλόκο" στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, βρέθηκε καλεσμένος στο Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και του Νίκου Χατζηνικολάου το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας.

Ο συνταγματολόγος, μετακύ άλλων σχολίασε την απόφαση για την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, με την οποία, μπαίνει "φρένο" στο κόμμα του καταδικασμένου, Ηλία Κασιδιάρη αλλά και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέση η απόφαση αυτή.

Όπως αρχικά τόνισε, είναι παράδοξο το ότι "η Χρυσή Αυγή, έχει χαρακτηριστεί ως εγκληματική οργάνωση και τυπικά, παραμένει ενεργή."

Όπως ανέφερε, "μετά την απαγόρευση του ΚΚΕ, με τον νόμο 509, μετά το 1974, δεν το αγγίζουμε αυτό το θέμα, το θεωρούμε επικίνδυνο και είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμη και αν έχει χαρακτηριστεί ένα κόμμα ως εγκληματική οργάνωση να διαλυθεί."

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι “όλα αυτά που συζητάμε στην Ελλάδα, είναι αδιανόητο να υπάρχουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα... Μία οργάνωση ενόπλων που έκανε ό,τι έκανε η Χρυσή Αυγή είναι αδιανόητο να υπάρχει σε μία Ευρωπαϊκή χώρα."

"Το Σύνταγμα, αναφέρει ότι η αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων, γίνεται μόνο όταν έχει αποφανθεί και ο Άρειος Πάγος. Το ερώτημα είναι τι γίνεται μέχρο τότε. Αυτή τη στιγμή, ο κ. Κασιδιάρης, μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος για βουλευτής, όμως το κόμμα του, που έχει υποψηφίους, σαν και αυτόν, μπορείς να το παγώσεις", δήλωσε ο συνταγματολόγος σχετικά με τους χρόνους που δρα η δικαιοσύνη.

Και συνέχισε: "Το κριτήριο της προηγούμενης καταδίκης είναι πολύ σημαντικό. Πέντε χρόνια δίκης, έχουν βγάλει ένα αποτέλεσμα. Ευτυχώς, μας διευκόλυνε πολύ ο κ. Κασιδιάρης και ο κ. Κανελλόπουλος διατυμπανίζοντας την μεταξύ τους σχέσης."

Στη συνέχεια σχολιάστηκε και η “άνεση” με την οποία ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσα από τη φυλακή, κάνει ακόμη και ομιλίες και όπως τόνισε θα έπρεπε να διαταχθεί ΕΔΕ από τους αρμόδιους υπουργούς για το περιστατικό.

Σχετικά με την παραίτηση του Χρήστου Τζανερίκου, τόνισε πως το ότι μίλησε πριν δικάσει ήταν λάθος ενώ η παραίτησή του αποφόρτισε την ατμόσφαιρα.

Η Νίκη Κεραμέως τόνισε στο Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, ότι για πρώτη φορά, ο Άρειος Πάγος δεν θα κάνει μία τυπική επικύρωση των ψηφοδελτίων, αλλά θα διερευνήσει ποιος κρύβεται πίσω από κάθε κόμμα, όπως στην περίπτωση του Ηλία Κασιδιάρη.