Κοινωνία

Καματερό: Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης σε είσοδο πολυκατοικίας στο Καματερό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στην οδό Αντιγόνης.

