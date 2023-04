Οικονομία

Πέθανε ο Γιώργος Μπόμπολας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολυκύμαντη διαδρομή του στον κατασκευαστικό κλάδο και τον χώρο των εκδόσεων.

Σε ηλικία 95 ετών πέθανε ο Γιώργος Μπόμπολας, επιχειρηματίας και εκδότης.

Ο Γιώργος Μπόμπολας γεννήθηκε το 1929 στον Πειραιά με καταγωγή από τη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Ο πατέρας του ήταν αντάρτης του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και πολέμησε στην Εθνική Αντίσταση.

Ο Γιώργος Μπόμπολας συνελήφθη σε ηλικία 14 ετών από τους Γερμανούς επειδή έγραφε συνθήματα υπέρ της Αντίστασης σε τοίχους στην Καστέλλα. Συνέχισε τη δράση του ως μέλος της ΕΠΟΝ. Αργότερα σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αναζήτησε δουλειά στο υπουργείο Δημοσίων Έργων χωρίς αποτέλεσμα, καθώς είχε «φακελωθεί» ως κομμουνιστής. Έτσι στράφηκε στον ιδιωτικό τομέα και ίδρυσε την κατασκευαστική εταιρεία «Τεχνοδομή» με βασικό συνέταιρο τον μετέπειτα υπουργό Δημοσίων Έργων Ευάγγελο Κουλουμπή.

Δραστηριοποιήθηκε στις κατασκευές, την ενέργεια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), με όχημα 2 εταιρείες:

την Ελλάκτωρ , που προέκυψε μετά από τη συγχώνευση των Άκτωρ ΑΤΕ και Ελληνική Τεχνοδομική ΑΕ το 1999.

, που προέκυψε μετά από τη συγχώνευση των Άκτωρ ΑΤΕ και Ελληνική Τεχνοδομική ΑΕ το 1999. την Πήγασος Εκδοτική, στην οποία ανήκαν ο τηλεοπτικός σταθμός Mega Channel (κατά 25%, έως τον Νοέμβριο του 2019, έπειτα από την εξαγορά του σταθμού εξολοκλήρου από την Alter Ego Mass Media Α.Ε.), οι εφημερίδες Έθνος και Ημερησία (έως το 2017), και μια σειρά ιστοσελίδων και περιοδικών εντύπων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Τρίτη: Το τροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των παρθένων

Ρωσία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σιβέλιτς

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Άγριος ξυλοδραμός ηλικιωμένης από τον γιο της