Προσφυγικό - Ιταλία: Πιθανή η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης

«Είναι πιθανό να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός αρμόδιος για την Θαλάσσια Πολιτική, Νέλο Μουζουμέτσι.

Το όλο θέμα συνδέεται με την μεγάλη αύξηση του αριθμού των αφίξεων -ιδίως τις τελευταίες ημέρες- και πρόκειται να συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μελόνι, το οποίο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα.

«Είχα σημάνει και εγώ συναγερμό, τις περασμένες ημέρες. Τα νησιά μας δεν μπορούν, μόνα τους, να αντιμετωπίσουν την όλη αυτή πραγματικότητα, οι δομές που υπάρχουν είναι υπερπλήρεις και είναι σαφές ότι κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα διευκόλυνε την λήψη των αναγκαίων αποφάσεων», δήλωσε ο Μουζουμέτσι, στην δημόσια ραδιοφωνία της Rai.

Συνολικά, το περασμένο σαββατοκύριακο η Ιταλική Ακτοφυλακή και το λιμενικό της χώρας διέσωσαν, νότια της Σικελίας, πάνω από δυο χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες. Την ώρα αυτή, παράλληλα, ένα αλιευτικό με επτακόσιους, τουλάχιστον επιβαίνοντες (συνοδευόμενο από δυο ταχύπλοα του Ιταλικού Λιμενικού) κατευθύνεται προς το λιμάνι της Κατάνης, όπου αναμένεται να φτάσει μέχρι αύριο, νωρίς το πρωί.

