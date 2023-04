Πολιτική

Επίσκεψη Σούκρι: Κοινή βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων

Στην Αθήνα βρέθηκε μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στην Τουρκία ο ΥΠΕΞ της Αιγύπτου. Οι συναντήσεις με Δένδια και Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών. Συζητήθηκε ακόμη η πρόοδος του στρατηγικής σημασίας έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου «GREGY Interconnector».

Τέλος, αντηλλάγησαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη.

Την κοινή βούληση των δύο χωρών για την περαιτέρω ανάπτυξη των στρατηγικών ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Νίκο Δένδια, μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα. Οι σχέσεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου είναι στρατηγικής σημασίας, οι οποίες βασίζονται σε σταθερές αξίες, στις αρχές της καλής γειτονίας και του Διεθνούς Δικαίου, τόνισε ο Σάμεχ Σούκρι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας, σημειώνοντας πως «κάθε ζήτημα το χειριζόμαστε έχοντας υπόψη την πλήρη δέσμευσή μας και τον σεβασμό μας σε αυτές τις διατάξεις». Κατά τη συνάντηση, σημείωσε πως συζητήθηκε η οριοθέτηση της ΑΟΖ. «Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι η μία πλευρά στις συζητήσεις βάζει τη θέση της στη θέση της άλλης πλευράς, οπότε διευκολύνεται η όλη συζήτηση και όλα αυτά στο πλαίσιο των διατάξεων του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας» ανέφερε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις σχέσεις των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα, καθώς και στην πολιτική, οικονομική, εμπορική συνεργασία.

Εστιάζοντας στη συνεργασία στον αμυντικό τομέα και την ασφάλεια, είπε πως η Αίγυπτος προσβλέπει να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις και πως όταν συζητάει με την Ελλάδα συζητάει με απόλυτη εμπιστοσύνη. «Και μέσα από αυτή την εμπιστοσύνη, μπορούμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας. Αυτό επιδιώκουμε, οι σχέσεις μας να είναι στρατηγικές μεν, αλλά κυρίως να είναι ανθρώπινες και αυτό είναι που θα μας εξασφαλίσει τη διαχρονικότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία τους» επισήμανε.

Απευθυνόμενος στον Νίκο Δένδια, ο Σάμεχ Σούκρι τον ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και την άριστη φιλοξενία και υπογράμμισε πως οι συνομιλίες χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και αξιοπιστία. «Συζητάμε ο ένας με τον άλλον χωρίς περιορισμούς, γιατί έχουμε κοινές αρχές, στόχους. Οι στόχοι μας συνάδουν με την ανάγκη επίτευξης της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα» διαμήνυσε.

Επίσης, συμφώνησε με τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια για την αμοιβαία υποστήριξη των υποψηφιοτήτων των δύο χωρών σε διεθνείς οργανισμούς. «Βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, χωρίς να υπάρχουν ανταλλάγματα» επισήμανε και έστειλε το μήνυμα πως αυτό θα συνεχιστεί και ότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων στρατηγικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Έμφαση έδωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών στη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου και Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά και στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.

Περαιτέρω, διατύπωσε την ιδιαίτερη ικανοποίηση της Αιγύπτου για την τριμερή συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα αποτελέσματα της είναι προς όφελος των τριών χωρών, σημείωσε και διαμήνυσε ότι η Αίγυπτος προσβλέπει στη διοργάνωση της τριμερούς διάσκεψη κορυφής (Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου) στο δεύτερο μισό του έτους, προκειμένου να ενισχυθεί αυτός ο μηχανισμός ιδιαίτερης σημασίας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Επισήμανε πως η Αίγυπτος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προωθηθούν όλα τα έργα τα οποία έχουν συμφωνηθεί, προσθέτοντας ότι ένα μεγάλος μέρος έχει εκπληρωθεί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αίγυπτο και στη συμφωνία με την Ελλάδα για το θέμα των εποχικών εργατών.

Αναφερθείς στην εταιρική σχέση της Αιγύπτου με την ΕΕ, επισήμανε πως η επικείμενη σύγκληση της επιτροπής εταιρικής σχέσης προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της πορείας και ότι η Ελλάδα έχει πλήρη γνώση για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. «Όλα αυτά τα συζητάμε στο πλαίσιο μιας ειλικρινούς ενημέρωσης προκειμένου η Αίγυπτος να συμβάλλει στην επίτευξη της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας του Αιγυπτίου πολίτη, έχοντας υπόψη τον σεβασμό ων ανθρωπίνων δικαιωμάτων» προσέθεσε.

Συνοψίζοντας τη συνεργασία των δύο χωρών σε διάφορους τομείς, είπε πως αντανακλά και επιβεβαιώνει την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυσή της.

Αναφορικά με την επικείμενη επίσκεψή του στην Τουρκία, είπε πως «θα συνεχίσουμε την πορεία που ξεκινήσαμε για την επίτευξη της εξομάλυνσης των σχέσεων, με τις ίδιες βάσεις πάνω στις οποίες έχουμε τις σχέσεις μας με άλλες πλευρές, όπως η μη παρέμβαση στα εσωτερικά της άλλης χώρας, η μη βία και (αποφυγή) ενεργειών που θα επηρεάσουν αρνητικά την περιφερειακή κατάσταση».

Στη συνέχεια, ο Σάμεχ Σούκρι αναφέρθηκε σε περιφερειακά θέματα. Σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου έκανε λόγο για βιώσιμη και δίκαιη λύση, με βάση την ίδρυση δύο κρατών.

Τέλος, όσον αφορά στην κατάσταση στη Λιβύη, είπε πως η Αίγυπτος επιδιώκει να ανακτήσει την ενότητα και την ακεραιότητά της και να υπάρχει μια ενδολιβυκή συμφωνία προκειμένου να επιτευχθεί η ειρήνη. Η Αίγυπτος καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να υπάρχουν δημοκρατικές εκλογές στη Λιβύη, προσέθεσε.





