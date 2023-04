“Προσωπικός βοηθός”: Ο Μητσοτάκης στην παραολυμπιονίκη Άννα Ντέντα

Υγεία - Περιβάλλον

Μία ωφελούμενη του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός» επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός το πρωί της Μεγάλης Τρίτης.

Επίσκεψη στην παραολυμπιονίκη και παγκόσμια πρωταθλήτρια στο μπότσια 'Αννα Ντέντα, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός», πραγματοποίησε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το πρόγραμμα του "Προσωπικού Βοηθού" ήταν μια ανάσα. Για εμένα είναι κάτι το εξωπραγματικό, γιατί η μητέρα μου ταλαιπωριόταν τόσα χρόνια», είπε η 'Αννα, ενώ μόλις ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε το κατώφλι του σπιτιού της του είπε: «Θέλω να σας δείξω τα μετάλλιά μου. Είναι συνολικά 14 νομίζω. Είναι μόνο τα διεθνή μετάλλια αυτά».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί όπως είπε στη νεαρή αθλήτρια: «Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό που είπαμε το κάναμε πράξη. Και έχεις την προσωπική σου βοηθό και χαίρομαι που βλέπω ήδη ότι έχετε αναπτύξει μια πολύ ωραία σχέση. Και ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα και για χιλιάδες άτομα με αναπηρία που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια, αλλά όχι μόνο για σας, κυρίως για την οικογένειά σας. Να μπορέσει και η μητέρα σου να ξεκουραστεί λίγο περισσότερο, να αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος άλλος που σε αγαπάει και σε φροντίζει και είναι πολύ σημαντική ανακούφιση για να μπορείς να κάνεις κι εσύ πολλά περισσότερα πράγματα».

«Η έννοια των γονιών αυτή είναι. Δηλαδή θα "φύγουμε" κάποια στιγμή και τι θα γίνει με τα παιδιά μας; Οπότε αυτό, ναι, ήταν μια ανάσα για εμάς, για τους γονείς και να μπορούμε να φτιάξουμε και ένα φαγητό της προκοπής το μεσημέρι. Γιατί πάντα μαγειρεύαμε από το βράδυ γιατί φεύγαμε πρωί, πρωί για προπόνηση, και τώρα εντάξει», ανέφερε η μητέρα της 'Αννας.

«Είναι μεγάλη χαρά που ξεκινάει το πρόγραμμα. Έχουμε ακόμα δουλειά βέβαια, θέλουμε να το επεκτείνουμε για ακόμα 1.000 άτομα στην περιφέρεια. Ξεκινάμε με τα πρώτα 1.000 στην Αθήνα. Θέλω να θυμίσω ότι το πρόγραμμα πιλοτικά χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το λέω διότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς ευρωπαϊκά χρήματα, τα οποία εξασφαλίσαμε για τη χώρα, τελικά έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Και αντιμετωπίζουν ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει να λύσει», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ανάμεσα σε αρκετά άλλα που έχουμε κάνει για τα άτομα με αναπηρία, πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα», πρόσθεσε.

Μαζί με την προσωπική βοηθό της, Έλενα, η 'Αννα και ο πρωθυπουργός έκαναν βόλτα στη γειτονιά, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο 'Αλσος Παγκρατίου, αγαπημένο σημείο της 'Αννας για επίσκεψη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαν σημειώθηκε ότι το πρόγραμμα αποτελεί ευκαιρία και για ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν ως προσωπικοί βοηθοί. «Η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλή λύση για το νέο κόσμο που δεν εργάζεται», είπε η Έλενα. «Από τη δική μου εμπειρία δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν μπορεί κάποιος να το κάνει», συμπλήρωσε.

«Χαίρομαι που το λες. Γιατί μία από τις δυσκολίες που είδαμε στο πρόγραμμα ήταν ότι ακόμα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για υποψήφιους προσωπικούς βοηθούς. Προφανώς οι ενδιαφερόμενοι ενδιαφέρονται να έχουν προσωπικό βοηθό, χθες. Γι' αυτό και η δική σου εμπειρία είναι τόσο σημαντική, αλλά είμαι βέβαιος ότι όσο γνωρίσουν και οι υποψήφιοι το πρόγραμμα, αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς, αλλά κυρίως να χτίσουν και μια πολύ όμορφη σχέση, όπως αυτή την οποία εσείς αναπτύσσετε, και να κάνουμε και κάτι πραγματικά καλό για τα ίδια τα άτομα που χρειάζονται προσωπικό βοηθό, αλλά κυρίως για τις οικογένειές τους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι μόνο σε πρώτη φάση προβλέπονται «1.000 προσωπικοί βοηθοί, άρα 1.000 δουλειές».

Ευχαριστώ πολύ την Άννα και την Έλενα για την όμορφη συζήτηση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που κάναμε πράξη όσα είπαμε και ο «Προσωπικός Βοηθός» έχει πλέον ξεκινήσει. Ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό για χιλιάδες συμπολίτες μας με αναπηρία, αλλά και για τις οικογένειές τους. pic.twitter.com/tuQm45OWOO — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 11, 2023

Η ταυτότητα του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός»

Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» αποβλέπει στη διασφάλιση της ανεξάρτητης διαβίωσης πολιτών με αναπηρία και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισμούς.

Ο προσωπικός βοηθός, ο οποίος λαμβάνει ειδική επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος, υποστηρίζει τον ωφελούμενο στην καθημερινότητά του με εξατομικευμένο τρόπο, ανάλογα με τις ανάγκες του. Παράλληλα, ανακουφίζεται η οικογένεια του ατόμου με αναπηρία, η οποία υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήταν πλήρως επιφορτισμένη με την υποστήριξή του.

Οι επιλέξιμοι πολίτες αξιολογούνται από τριμελείς ειδικές επιτροπές, οι οποίες στελεχώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές ή ψυχολόγους. Με βάση την κρίση των αξιολογητών, η οποία λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κάθε υποψήφιου, εκδίδεται απόφαση η οποία απονέμει σε κάθε δικαιούχο χρηματικό ποσό και αντίστοιχες ώρες προσωπικής βοήθειας ανά μήνα, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Οι προσωπικοί βοηθοί αμείβονται για την εργασία τους απευθείας από τον ΟΠΕΚΑ.

Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα, αφού περάσουν την αξιολόγηση, να αναζητήσουν εκπαιδευμένο προσωπικό βοηθό στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου έχουν καταχωρηθεί οι ενδιαφερόμενοι.

Αυτή την περίοδο το πρόγραμμα βρίσκεται στην πρώτη φάση πιλοτικής εφαρμογής, στην Αττική, όπου θα καλύψει 1.000 ωφελούμενους. Στο δεύτερο πιλοτικό στάδιο, το οποίο θα αρχίσει τον Μάιο, θα επεκταθεί στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, καλύπτοντας 1.000 επιπλέον δικαιούχους. Ήδη 177 πολίτες έχουν λάβει απόφαση για ένταξη στο πρόγραμμα, ενώ 50 από αυτούς έχουν ήδη βρει τους προσωπικούς βοηθούς τους.

Η καθολική εφαρμογή του «Προσωπικού Βοηθού» προγραμματίζεται για το 2025, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ενώ ο προϋπολογισμός της πιλοτικής υλοποίησης έχει ενταχθεί πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ΑμεΑ ηλικίας 16 έως 65 ετών, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας, με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.





