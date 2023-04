Κόσμος

Ιταλία - προσφυγικό: Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης διάρκειας έξι μηνών

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα μειωθούν οι διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, με ιδιαίτερη αναφορά στα κέντρα παραμονής των μεταναστών και προσφύγων.

Η ιταλική κυβέρνηση, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αποφάσισε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, διάρκειας έξι μηνών, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού.

Παράλληλα, διατέθηκαν πέντε εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. «Κάναμε όλοι μας δεκτή την πρόταση του υπουργού Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, με την επίγνωση ότι πρόκειται για ένα σοβαρό φαινόμενο, το οποίο παρουσιάζει τεράστια αύξηση, ακόμη και κατά ποσοστό του 300%», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και την θάλασσα, Νέλο Μουζουμέτσι.

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα μειωθούν οι διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες, με ιδιαίτερη αναφορά στα κέντρα παραμονής των μεταναστών και προσφύγων, αλλά και σε επιτάχυνση των διαδικασιών ταυτοποίησης, και στις διαδικασίες που αφορούν τους επαναπατρισμούς.

Παράλληλα, όπως έκαναν γνωστό πηγές της κυβέρνησης Μελόνι, πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή σε διάφορες πρωτοβουλίες της Πολιτικής Προστασίας και του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού.

