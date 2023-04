Life

Παντρεμένη τηλεφωνήτρια αστυνομικού τμήματος αντάλλασσε ερωτικά μηνύματα με 7 αξιωματικούς

Τα πρόστυχα μηνύματα αποκάλυψε ο σύζυγός της. Σε διαθεσιμότητα οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους



Η τηλεφωνήτρια του αστυνομικού τμήματος του Τέξας τέθηκε σε διαθεσιμότητα όταν ο σύζυγός της την έπιασε να κάνει sexting με επτά αστυνομικούς, με τους οποίους είχε σχέσεις. Αυτό που ερευνά η υπηρεσία της είναι αν κάποια από τα ερωτικά παιχνίδια έγιναν εν ώρα εργασίας.

Η 38χρονη Krystle Perez που δούλευε στη νυχτερινή βάρδια στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Bexar στο Σαν Αντόνιο, τέθηκε σε άδεια άνευ αποδοχών όταν ο σύζυγός της, Giancarlo Perez, ανακάλυψε μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο.

Μαζί με την Perez, ο αρχιφύλακας Renaldo Salinas και ο βοηθός Juan Leal - έχουν επίσης τεθεί σε διαθεσιμότητα – και πιθανότατα θα απολυθούν.

«Η συμπεριφορά τους έχει κριθεί ανάρμοστη και είναι πολύ πιθανό να απολυθούν», δήλωσε ο σερίφης του αστυνομικού τμήματος.

Ένας άλλος από τους αξιωματικούς, έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα - και η σύζυγός του τον χωρίζει αφού ισχυρίζεται ότι παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με την Perez.

«Αυτοί είναι άνθρωποι που υποτίθεται ότι μας προστατεύουν είναι απασχολημένοι με το να κανονίζουν σχέσεις, είναι απασχολημένοι με το να κανονίζουν ραντεβού για να κάνουν σεξ», είπε εξαγριωμένη η σύζυγός του αρχιφύλακα.

Ο Giancarlo Perez δήλωσε ότι ήταν αυτός που ανακάλυψε τα πρόστυχα μηνύματα μεταξύ της συζύγου του και έξι αστυνομικών της κομητείας Bexar και ενός αξιωματικού του αστυνομικού τμήματος της πόλης Converse.

