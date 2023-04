Κοινωνία

Πανελλήνιες 2023: ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο αριθμός των εισακτέων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Δείτε το ΦΕΚ.

Τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανέρχεται σε 68.574.

Στον αριθμό αυτό θα προστεθούν και οι εισακτέοι στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ έκαναν άλματα πρόκρισης

Τράμπ: Ο Μπάιντεν δεν θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Οι εκλογές στις 21 Μαΐου θα είναι δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας