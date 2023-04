Πολιτική

Εκλογές 2023 - Χειμάρας: δεν θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ

Τι αναφέρει σε επιστολή του ο πρώην βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοτρατίας, Θέμης Χειμάρας.

Δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές που θα γίνουν στις 21 Μαΐου του 2023 ανακοίνωσε με επιστολή του ο πρώην βουλευτής του κόμματος στη Φθιώτιδα Θέμης Χειμάρας.

Αναλυτικά η επιστολή του:

"Πριν ακόμα προλάβει να στεγνώσει το μελάνι της ανακοίνωσης μου την περασμένη Πέμπτη 6 Απριλίου, με την οποία δημοσιοποίησα το Πόρισμα Ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, που με δικαιώνει σε απόλυτο βαθμό, την επόμενη ημέρα το πρωί, το επόμενο “επεισόδιο” της σκευωρίας ήταν έτοιμο!

Και κατά σύμπτωση, δημοσιεύτηκε – μαντέψτε σε ποια εφημερίδα, που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ – μαζί με διαρρεύσαν έγγραφο της Εισαγγελίας για συμπληρωματική εξέταση στοιχείων.

Αξίζει να αναφέρω ότι προς διευκόλυνση του ελέγχου, έχω προσκομίσει ήδη από τον Ιανουάριο τα στοιχεία που ζητούνται, τα οποία άλλωστε είναι έγγραφα δημόσια και διαθέσιμα σε κάθε πολίτη."

ΣΥΡΙΖΑ: 3 μέρες κράτησε η δήθεν δικαίωση Χειμάρα

Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση να μην είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην βουλευτής, Θέμης Χειμάρας, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Τρεις μέρες κράτησε η δήθεν δικαίωση Χειμάρα - Τι θα κάνει με τις άλλες γαλάζιες ακρίδες στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης;

Ο κ. Χειμάρας των απευθείας αναθέσεων που δήθεν δικαιώθηκε από το ΣΔΟΕ, τελικά δεν θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ. Προφανώς μετά τις αντιδράσεις και το νέο άδειασμα των Αρχών, ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να τηρήσει κάπως τα προσχήματα.

Τώρα μένει ο κ. Παπαθανάσης που με 50.000 ευρώ «καθάρισε» για χρέη 2 εκατ., ο κ. Καππάτος που βγάζει στο σφυρί πρώτες κατοικίες ανήμπορων δανειοληπτών, ο κ. Μαραβέγιας που εξασφάλιζε εκατομμύρια ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο με υπογραφή Άδωνι Γεωργιάδη, ο υπόδικος κ. Πουλής του ΚΕΕΛΠΝΟ και ο κ. Αβραμόπουλος με τα αδιευκρίνιστα εκατομμύρια.

Θα τους διατηρήσει στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης; Έτσι φαίνεται…

Αλλιώς θα έπρεπε να καθαρίσει το μισό ψηφοδέλτιο του κόμματος των «Πάτσηδων» και των «γαλάζιων ακρίδων»."

