ΔΝΤ - Ελλάδα: επιστροφή στα πλεονάσματα και μείωση του χρεόυς

Ποιες είναι οι προβλέψεις για την Ελλάδα για το 2023 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της Ελλάδας προβλέπει για εφέτος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Συγκεκριμένα, αναμένει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 0,4% του ΑΕΠ εφέτος και θα αυξηθεί στο 1,4% το 2024, ενώ θα συνεχίσει να αυξάνεται για να φθάσει στο 2% το 2028.

Αν ληφθούν υπόψη και οι τόκοι εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να έχει έλλειμμα 3,7% του ΑΕΠ, το οποίο θα μειωθεί στο 2,8% το 2024 και στο 1,9% σταδιακά έως το 2028.

Η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών αναμένεται να προκύψει από τη μεγαλύτερη μείωση των δημοσίων δαπανών σε σχέση με τα δημόσια έσοδα.

Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθούν από 55,5% του ΑΕΠ πέρυσι στο 50,3% φέτος και στο 47% το 2024 και να συνεχίσουν να μειώνονται για να φτάσουν το 43,7% το 2028.

Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα αναμένεται να μειωθούν από 51,5% πέρυσι στο 47,9% εφέτος και σταδιακά στο 43% το 2028.

Για το δημόσιο χρέος, το ΔΝΤ προβλέπει ότι θα μειωθεί περαιτέρω εφέτος στο 166% του ΑΕΠ το 2022 και θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται στο 160,5% το 2024 για να φθάσει το 143,6% το 2028.

Το Ταμείο σημειώνει τη μεγάλη μείωση του ελληνικού χρέους πέρυσι στο 177,4% από 200,7% του ΑΕΠ το 2021, στην οποία συνέβαλαν η ισχυρή ανάπτυξη και ο πληθωρισμός.

Οι χώρες με υψηλά αρχικά επίπεδα χρέους, σε συνδυασμό με έναν απρόσμενο πληθωρισμό και ισχυρή ανάπτυξη, όπως η Ελλάδα, είχαν σημαντική μείωση του χρέους, αναφέρει στην έκθεσή του.

Ο πληθωρισμός συνέβαλε επίσης στη μείωση του χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο από το 95,5% το 2021 στο 92,1 % του ΑΕΠ το 2022, αλλά αναμένει ότι θα αυξηθεί ξανά στο 93,1% το 2023.

Για την Ευρωζώνη, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 89,8 εφέτος από 90,9% πέρυσι, ενώ για τις ΗΠΑ προβλέπεται μικρή αύξηση στο 122,2% από 121,7%.

