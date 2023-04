Κόσμος

Άμστερνταμ Μακρόν: Η φρουρά του “ακινητοποίησε” διαδηλωτή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραστική παρέμβαση, την στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος έμπαινε στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.



Δεν έλειψαν και σήμερα οι διαμαρτυρίες στο Άμστερνταμ για το συνταξιοδοτικό την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί διμερή επίσκεψη στη χώρα.

Την στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος έμπαινε στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, όπου είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον βασιλιά Βίλεμ-Αλέξανδρο, ένας άνδρας άρχισε να τραγουδάει δυνατά και να τρέχει προς τον Μακρόν «είμαστε εδώ, ακόμα κι αν ο Μακρόν δεν το θέλει». Πρόκειται για ένα δημοφιλή ύμνο από την εποχή των Κίτρινων Γιλέκων, που τώρα τραγουδιέται ευρέως από εκείνους που διαμαρτύρονται κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Άμεση ήταν η αντίδραση της φρουράς του Γάλλου προέδρου οι οποίοι έτρεξαν και ακινητοποίησαν τον άνδρα πετώντας τον στο έδαφος.

Χθες, ενώ ο Μακρόν περιέγραφε το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης στο Ινστιτούτο «Nexus» στη Χάγη, διαδηλωτές που βρισκόντουσαν μέσα στην αίθουσα άνοιξαν ένα πανό που έγραφε «Πρόεδρος της βίας και της υποκρισίας» ενώ παράλληλα φώναζαν: «Πού είναι η γαλλική δημοκρατία; Πού τη χάσαμε;»

Un manifestant a ete plaque au sol par la securite a l'arrivee d'Emmanuel Macron a Amsterdam.

L'homme scandait "On est la, meme si Macron ne veut pas nous on est la !"

Ca promet si ca dure encore 4ans comme ca#ReformeDesRetaites pic.twitter.com/gpfLPdKZfk — Realite Actuelle (@ReaActuelle) April 12, 2023

«Έχετε εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους, οι συμβάσεις για το κλίμα έχουν παραμεριστεί, τι μπορείτε να πείτε όταν μιλάτε για την Ευρώπη;» του φώναξε ένας διαδηλωτής.

Ωστόσο, ο Μακρόν ατάραχος συνέχισε την ομιλία του και συνέχισε να υπερασπίζεται το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και την απόφαση να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έως το 2030.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο Άλλος Άνθρωπος”: έστειλαν τη δημοτική αστυνομία στην κοινωνική κουζίνα

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Οι εκλογές στις 21 Μαΐου θα είναι δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας

Τρίπολη: Έσκαβε στην αυλή του σπιτιού του και βρήκε χειροβομβίδα!