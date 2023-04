Πολιτισμός

Τύμβος Καστά: Το μνημείο “ανοίγει” τις πόρτες του

Πότε αναμένεται να είναι πλήρως επισκέψιμο το εντυπωσιακό μνημείο της Αμφίπολης.

Το φημισμένο ταφικό μνημείο του τύμβου Καστά, στον δήμο Αμφίπολης, θα είναι επισκέψιμο από ολιγομελείς ειδικές ομάδες κοινού από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με όσα δήλωσε, σήμερα το μεσημέρι, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στον χώρο, προκειμένου να δει από κοντά την εξέλιξη των εργασιών που εκτελούνται.

Έπειτα από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Εφορείας Σερρών, συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, όπως επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, τουριστικοί πράκτορες και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το εσωτερικό του τύμβου και να θαυμάσουν από κοντά ένα μέρος από τον διάκοσμό του.

«Η μαρμάρινη ύλη που έχει συγκολληθεί, οι σφίγγες στην είσοδο και οι Καρυάτιδες που έχουν συντηρηθεί, ίσως και ένα μέρος του ψηφιδωτού δαπέδου από την αρπαγή της Περσεφόνης, θα αποδοθούν στο κοινό και έτσι όσοι το επισκέπτονται θα έχουν μια ικανοποιητική εικόνα του μνημείου», τόνισε η κ. Μενδώνη. Επίσης, αυτοί οι πρώτοι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από μια σχετική απόσταση και το εντυπωσιακό σε μέγεθος και κατασκευή ταφικό όρυγμα.

Το 2027 πλήρως επισκέψιμο το μνημείο

Ωστόσο, η υπουργός διευκρίνισε πως οι επισκέψεις αυτές θα διακοπούν προσωρινά, όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την απομάκρυνση των ικριωμάτων από το εσωτερικό του μνημείου και θα συνεχιστούν αμέσως μετά. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που το ταφικό μνημείο θα μπορέσει να αποδοθεί στο σύνολό του στο ευρύ κοινό, τόνισε ότι αυτό τοποθετείται γύρω στο 2027 και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής, αποκατάστασης και ανάπλασης του περιβάλλοντα χώρου.

«Γνωρίζετε ότι το ταφικό μνημείο είναι ένας μικρός χώρος, αυτό σημαίνει ότι εφόσον ανοίξει στο ευρύ κοινό δεν θα μπορούν να μπουν μέσα παραπάνω από πέντε με έξι άτομα. Δεδομένου του ιδιαίτερα μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει, γίνεται κατανοητό πως πρέπει να δημιουργηθούν εκθετήριο, αναψυκτήριο, γενικά να υπάρχουν δραστηριότητες που θα απασχολούν τους πολυάριθμους επισκέπτες που θα καταφθάνουν στον τύμβο», σημείωσε η υπουργός.

Οι καθυστερήσεις και ο χρόνος που κερδήθηκε

Η κ. Μενδώνη εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένη από την πορεία της εξέλιξης των εργασιών που εκτελούνται στο μνημείο, παρά τις όποιες καθυστερήσεις υπήρξαν, ειδικά μετά την έντονη βροχόπτωση του περσινού Ιουνίου, η οποία, όπως είπε, κατέστρεψε τη δουλειά έξι μηνών. «Ωστόσο, σήμερα, όλες οι ζημίες έχουν αποκατασταθεί, έχουν τοποθετηθεί τα γεωυφάσματα και έγιναν οι απαραίτητες φυτεύσεις για τη συγκράτηση των υλικών, ώστε το μνημείο να είναι απόλυτα ασφαλές προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες συντήρησης στο εσωτερικό του», υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμού. Επισήμανε δε, πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ για δυο ολόκληρα χρόνια, το 2021 και το 2022, διόρθωναν στρεβλώσεις και λάθη του παρελθόντος.

Ποια έργα έχουν και μελέτες έχουν προγραμματιστεί

Οι εργασίες που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα είναι -μεταξύ άλλων- η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης στο εσωτερικό του μνημείου, η δημοπράτηση του έργου της κατασκευής του στεγάστρου και της απομάκρυνσης των ικριωμάτων, οι πιλοτικές εργασίες αποκατάστασης του ταφικού περιβόλου. Παράλληλα, στα εργαστήρια του αρχαιολογικού μουσείου της Αμφίπολης εξετάζονται και μελετώνται όλος ο γλυπτός διάκοσμος και τα θραύσματα που ανακαλύφθηκαν στη διάρκεια των ανασκαφών, από το 2012 έως και το 2014.

Επίσης, όπως συμπλήρωσε η υπουργός, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟ υλοποιεί μια δύσκολη και απαιτητική δουλειά, που είναι η εκπόνηση των μελετών για τη συνολική ανάδειξη του ταφικού μνημείου.

Την ίδια ώρα προχωρούν και οι απαλλοτριώσεις των εκτάσεων γύρω από τον τύμβο Καστά, ώστε να ξεκινήσει και η εκπόνηση της μελέτης για τη διευθέτηση του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου.

Η εξαίρεση που γίνεται στον τύμβο Καστά

Η υπουργός Πολιτισμού κατέστησε απολύτως σαφές ότι βασικός και μοναδικός στόχος του ΥΠΠΟ και όλων των εμπλεκομένων, είναι το μνημείο να αποδοθεί στο ευρύ κοινό στο σύνολό του. Εξήγησε, ωστόσο, πως οι χρόνοι που απαιτούνται ορίζονται από τις ανάγκες και την ιδιαιτερότητα του μνημείου.

Ανέφερε ακόμα ότι τα ταφικά μνημεία δεν είναι επισκέψιμα, ωστόσο «στην περίπτωση του τύμβου Καστά γίνεται μια εξαίρεση, λόγω της σπουδαιότητάς του. Η παρουσία μεγάλου αριθμού κόσμου μέσα σε έναν περίκλειστο χώρο δημιουργεί ειδικές συνθήκες, που προκαλούν προβλήματα στα χρώματα και τα ψηφιδωτά, που έχουν διασωθεί και τα οποία πρέπει να προστατέψουμε γιατί είναι μοναδικά».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο έργο της αποκατάστασης της παλιάς ξύλινης γέφυρας της Αμφίπολης, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημείωσε πως το έργο αυτό δεν είναι λιγότερο σημαντικό από τον τύμβο Καστά, καθώς πρόκειται για τη μοναδική ξύλινη γέφυρα από την αρχαιότητα που σώζεται σε καλή κατάσταση μέχρι σήμερα.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει τη χρηματοδότηση

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, σε δηλώσεις του υπογράμμισε πως η περιφερειακή αυτοδιοίκηση στήριξε έμπρακτα τα αναστηλωτικά έργα του ταφικού μνημείου χρηματοδοτώντας τα με πόσο άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σημείωσε πως θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση και τη νέα περίοδο καθώς τελικός στόχος είναι να αποδοθεί το μνημείο στον κόσμο.

Ευχαρίστησε επίσης την υπουργό Πολιτισμού για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια στους τομείς του Πολιτισμού και της ανάδειξης πολλών και σημαντικών έργων.

