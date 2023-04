Κόσμος

Αίγυπτος: Νεκροί από ανατροπή λεωφορείου στην Γκίζα

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στην περιοχή της Γκίζας, νοτιοδυτικά του Καΐρου στην Αίγυπτο.

Συνολικά 15 άνθρωποι επέβαιναν στο λεωφορείο, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, σύμφωνα με το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Nile TV. Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την επαρχία Μπένι Σουέφ (κεντρικά) με προορισμό την Αλεξάνδρεια (βόρεια).

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οφείλεται στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός.

Χιλιάδες ζωές χάνονται κάθε χρόνο στην άσφαλτο, στην πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου. Στην πλειονότητά τους τα τροχαία αποδίδονται σε ανθρώπινα λάθη – όπως υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας – αλλά και στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου.

Τα τελευταία χρόνια, η Αίγυπτος έχει αναβαθμίσει το οδικό της δίκτυο – κατασκευάζοντας δρόμους και γέφυρες, και επισκευάζοντας τις φθορές σε αρκετά τμήματα – προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των τροχαίων δυστυχημάτων.

