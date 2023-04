Αθλητικά

Champions League: Ρεάλ και Μίλαν έκαναν βήμα πρόκρισης

Η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η τρίτη ομάδα των προημιτελικών που «αγκάλιασε» την πρόκριση στους «4». Πήρε τον πρώτο ιταλικό «εμφύλιο» η Μίλαν.



Μετά τις Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ, η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η τρίτη ομάδα των προημιτελικών που «αγκάλιασε» την πρόκριση στους «4» του Champions League από το πρώτο κιόλας ματς (2-0 την Τσέλσι), ενώ το πρώτο βήμα για να βρεθεί στους ημιτελικούς έκανε και η Μίλαν με το 1-0 επί της Νάπολι στο Μιλάνο, στον πρώτο ιταλικό «εμφύλιο».



Η «βασίλισσα» μπορεί να έχει τεθεί εκτός διεκδίκησης του τίτλου στην La Liga, ωστόσο, ο μεγάλος της στόχος δεν είναι άλλος από το να κάνει το back to back στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου σε επίπεδο συλλόγων. Χθες έβαλε τις βάσεις επικρατώντας με 2-0 της Τσέλσι στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και βρίσκεται μία ανάσα από το να επαναλάβει την περυσινή της επιτυχία απέναντι στους Λονδρέζους και πάλι στους προημιτελικούς.



Ο Καρίμ Μπενζεμά άνοιξε το δρόμο με το 90ό του γκολ με την φανέλα της Ρεάλ και ο Ασένσιο τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωιστικό χώρο έγραψε το τελικό σκορ.



Απέναντι σε μία Τσέλσι που από το 59΄ αγωνιζόταν με 10 παίκτες, μετά την σωστή αποβολή του Τσίλγουελ, με την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ, πλέον, να ψάχνει ένα θαύμα στη ρεβάνς της 18ης Απριλίου στο «Στάμφορντ Μπριτζ».





Η Νάπολι χωρίς τον Οσιμέν είναι... άλλη ομάδα και η Μίλαν το εκμεταλλεύτηκε. Μετά το εμφατικό 4-0 επί της επίδοξης πρωταθλήτριας της Serie A στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», οι «ροσονέρι» επικράτησαν σε δεύτερο σερί ματς των «παρτενοπέι», αυτή την φορά με 1-0 στο «Σαν Σίρο» κι έχουν τον πρώτο λόγο για να συνεχίσουν στη διοργάνωση ενόψει της ρεβάνς στον ιταλικό νότο.



Η πρώτη παρουσία της Νάπολι στους «8» του Champions League δε συνοδεύτηκε με θετικό αποτέλεσμα, καθώς δεν ήταν μόνο η απουσία του Οσιμέν που επηρέασε την ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, αλλά και η αποβολή του Αγκισά στο 75ο λεπτό.



Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της προημιτελικής φάσης του Champions League έχουν ως εξής:

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2 / (51΄ Μπαρέλα, 82΄πεν. Λουκάκου)



Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Μπάγερν (Γερμανία) 3-0 / (27΄ Ρόδρι, 70΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 77΄ Χάαλαντ)



Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-0 / (22΄ Μπενζεμά, 74΄ Ασένσιο)



Μίλαν (Ιταλία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-0 / (40΄ Μπενασέρ)



Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 18 και 19 Απριλίου αντίστοιχα.