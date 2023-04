Κορονοϊός - “Αρκτούρος”: Η νέα υποπαραλλαγή και τα συμπτώματα στα παιδιά

Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ινδία, έφτασε και στην Βρετανία. Τα συμπτώματα σε ενήλικες και παιδιά. Τι υποστηρίζουν επιστήμονες.



Μια νέα παραλλαγή του κορονοϊού που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς στην Ινδία βρίσκεται ήδη στη Βρετανία. Οι επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών εντόπισαν για πρώτη φορά τον “Αρκτούρο” τον περασμένο μήνα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανιχνευθεί σχεδόν 50 κρούσματα, αναφέρει η MailOnline.

Ήδη, τα νοσοκομεία της Ινδίας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, με την επαναφορά της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε ορισμένα κρατίδια για να περιοριστούν τα εκρηκτικά ποσοστά μόλυνσης που έχουν εκτοξευθεί κατά 13 φορές τον τελευταίο μήνα.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η παραλλαγή – που επιστημονικά ονομάζεται XBB.1.16 – δεν είναι πιο θανατηφόρα από άλλους τύπους του Covid που κυκλοφορούν σήμερα, ωστόσο απειλεί με νέο μεγάλο κύμα κρουσμάτων.

Το όνομα «Αρκτούρος» δόθηκε στην εν λόγω παραλλαγή από τον πρώην επικεφαλής της ινδικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, Βίπιν Βασίστα, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει την ονομασία αυτή σε ανάρτησή του τον Μάρτιο με την οποία προειδοποιούσε για τη νέα έξαρση του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον ίδιο η παραλλαγή «Αρκτούρος» έχει ένα ιδιαίτερο επιπλέον σύμπτωμα όσον αφορά τα παιδιά - εκτός από πυρετό και βήχα - καθώς όσα βρίσκονται θετικά σε αυτήν έχουν επιπεφυκίτιδα ή κόκκινα μάτια χωρίς πύον. Όπως εξήγησε είναι ένα σύμπτωμα που δεν είχε παρατηρηθεί σε κανένα από τα προηγούμενα «κύματα» του κορονοϊού.

