Κορονοϊός: Η μετάλλαξη Όμικρον πιο θανατηφόρα από την εποχική γρίπη

Ο λόγος για το υψηλότερο ποσοστό θανάτου από την Όμικρον σε σχέση με την εποχή γρίπη. Τι έδειξε έρευνα.

Οι ενήλικες που νοσηλεύονται με την παραλλαγή Όμικρον της Covid-19 έχουν υψηλότερο ποσοστό θανάτου από εκείνους που νοσηλεύονται με εποχική γρίπη, παρόλο που η Όμικρον θεωρείται λιγότερο θανατηφόρα από τα στελέχη Δέλτα και Άλφα του ίδιου ιού, αναφέρει έρευνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (15-18 Απριλίου) στην Κοπεγχάγη.

Στη μελέτη του δρ. Άλαα Ατάμνα και των συνεργατών του από το Ιατρικό Κέντρο Rabin στο Νοσοκομείο Belinison του Ισραήλ διαπιστώνεται ότι οι ενήλικες που νοσηλεύτηκαν με γρίπη είχαν 55% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν εντός 30 ημερών από αυτούς που νοσηλεύτηκαν με Όμικρον.

Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 167 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη Covid-19 (μέση ηλικία 71 ετών, το 58% άνδρες) και 221 ασθενείς με λοίμωξη από γρίπη (μέση ηλικία 65 ετών, το 41% άνδρες) κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2021 και του Ιανουαρίου 2022. Συνολικά 63 ασθενείς πέθαναν εντός 30 ημερών, 19 που εισήχθησαν με γρίπη (9%) και 44 που νοσηλεύτηκαν με Όμικρον (26%).

Οι αναπνευστικές επιπλοκές και η ανάγκη για υποστήριξη με οξυγόνο και μηχανικό αερισμό ήταν πιο συχνές στα περιστατικά Όμικρον από ό,τι στην εποχική γρίπη. Επίσης, οι ασθενείς με Όμικρον είχαν περισσότερες συννοσηρότητες, χρειάζονταν περισσότερη βοήθεια για την εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής και ήταν πιο πιθανό να έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση και διαβήτη, ενώ αντίθετα το άσθμα ήταν πιο συχνό σε όσους νοσηλεύονταν με γρίπη.

«Ένας πιθανός λόγος για το υψηλότερο ποσοστό θανάτου από την Όμικρον είναι ότι οι ασθενείς που εισήχθησαν με Όμικρον ήταν μεγαλύτερης ηλικίας με πρόσθετες σημαντικές υποκείμενες ασθένειες, όπως ο διαβήτης και η χρόνια νεφρική νόσος», λέει ο δρ. Ατάμνα και προσθέτει ότι επιπλέον διαφορά συνίσταται στο ότι «ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 ήταν πολύ χαμηλότερος μεταξύ των ασθενών με Όμικρον». Ο ίδιος σημειώνει ότι «υπάρχει ένα βασικό βήμα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι το οποίο είναι πιθανό να αλλάξει την πορεία και των δύο επιδημιών, να εμβολιάζονται για γρίπη και για Covid-19, ειδικά αν είναι ηλικιωμένοι και έχουν υποκείμενα νοσήματα».

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, οπότε δεν μπορεί να αποδείξει την αιτιώδη συνάφεια και επίσης διεξήχθη σε ένα νοσοκομείο στο Ισραήλ οπότε τα αποτελέσματα μπορεί να μην έχουν εφαρμογή σε άλλες χώρες και πληθυσμούς. Τέλος, η μελέτη περιελάμβανε μόνο νοσηλευόμενους ασθενείς, οπότε δεν μπορούσε να εκτιμηθεί το ποσοστό των νοσηλευόμενων ασθενών στον συνολικό αριθμό των ασθενών που μολύνθηκαν.

