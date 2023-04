ΗΠΑ: “Βρέθηκε” ο ύποπτος για τη διαρροή εγγράφων

Κόσμος

Ποιος φέρεται να είναι ο ύποπτος για τη διαρροή εγγράφων. Η δήλωση Μπάιντεν.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) προχώρησε σε μία σύλληψη για τη διαρροή των διαβαθμισμένων εγγράφων του Πενταγώνου και συνεχίζει την επιχείρηση επιβολής του νόμου στο Νορθ Ντάιτον της Μασαχουσέτης, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ταξίαρχος Πατ Ράιντερ, λίγο νωρίτερα χαρακτήρισε τη διαρροή αυτή «προμελετημένη εγκληματική ενέργεια». Παρέπεμψε τους δημοσιογράφους, για περισσότερες διευκρινίσεις, στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο επικεφαλής της διαδικτυακής ομάδας στην οποία διέρρευσαν διαβαθμισμένα έγγραφα του Πενταγώνου είναι μέλος της Εθνοφρουράς Αεροπορίας της Μασαχουσέτης, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη συνεντεύξεις και έγγραφα τα οποία εξέτασε.

Ο ύποπτος ονομάζεται Τζακ Τεϊσέιρα, 21 ετών, και ήταν ο επικεφαλής του Thug Shaker Central, μιας διαδικτυακής ομάδας με 20-30 μέλη, τα οποία μοιράζονταν την αγάπη τους για τα όπλα, ρατσιστικά μιμίδια και βιντεοπαιχνίδια.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει επίσημη προκαταρκτική έρευνα από την περασμένη εβδομάδα για τη διαρροή ενώ το Πεντάγωνο αξιολογεί επί του παρόντος τον αντίκτυπο της ίσως πιο επιζήμιας δημοσιοποίησης απόρρητων αμερικανικών εγγράφων εδώ και πολλά χρόνια.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι αρχές «πλησιάζουν» στην πηγή της διαρροής.

