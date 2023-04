Αθλητικά

Τένις - Τζόκοβιτς: Αποκλείστηκε στο Μόντε Κάρλο

Με μια επική ανατροπή ο Μουζέτι νίκησε 2-1 σετ τον Τζόκοβιτς και πέρασε στους «8» του τουρνουά αφήνοντας εκτός τον Τζόκοβιτς

Ο Νο1 στον κόσμο Σέρβος τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς αποχαιρέτησε το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, έπειτα από τον αποκλεισμό του από τον Ιταλό, Λορέντζο Μουζέτι. Μάλιστα, ο Τζόκοβιτς δεν πήρε καθόλου καλά την ήττα του και και ξέσπασε τα νεύρα του στην ρακέτα μετά την απώλεια ενός game.

Επίσης, άλλο σημείο του αγώνα, ο Τζόκοβιτς αμφισβήτησε απόφαση της διαιτητού, σε έντονο ύφος:

Ο νεαρός Μουζέτι έχασε το πρώτο σετ, αλλά με μια επική ανατροπή νίκησε 2-1 σετ (4-6, 7-5, 6-4) τον Τζόκοβιτς και πέρασε στους «8» του τουρνουά αφήνοντας εκτός τον Τζόκοβιτς.

