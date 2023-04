Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Η πρωτιά, τα πλέι οφ και οι καραμπόλες

Πως διαμορφώνεται η εικόνα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από τους αγώνες της Μεγάλης Πέμπτης και την νίκη των “ερυθρόλευκων” επί της Μπασκόνια.

Ως πρώτος της κανονικής περιόδου και… καλύτερος προκρίθηκε στα πλέι οφ της Euroleague ο Ολυμπιακός και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον δρόμο προς το φάιναλ φορ του Κάουνας (19-21/5). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησαν με 86-78 της Μπασκόνια και ανέβασαν σε 24-10 το ρεκόρ νικών – ηττών στις 34 αγωνιστικές. Αυτή είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία του Ολυμπιακού που τερματίζει πρώτος της κανονικής περιόδου στη Euroleague, ενώ έγινε και η πρώτη ελληνική ομάδα που το πετυχαίνει στις επτά σεζόν της Euroleague που η κανονική περίοδος διεξάγεται σε μορφή πρωταθλήματος.

Ο... συνήθης ύποπτος Σάσα Βεζένκοφ (23π., 10ρ., 3ασ) και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου (16π., 9ρ.) έκαναν εξαιρετική βραδιά, ενώ ο Κώστας Σλούκας εκτός από τους 15 πόντους που πέτυχε μοίρασε και 6 ασίστ.

Μετά την ήττα της στο ΣΕΦ, η Μπασκόνια (18-16) δεν έχασε κάθε ελπίδα για παρουσία στα πλέι οφ, καθώς θα είναι στις καλύτερες οκτώ ομάδες, στην περίπτωση που ηττηθεί η Ζαλγκίρις Κάουνας από την Μπάγερν στο Μόναχο στις 14/4. Με 29 πόντους και 7/15 τρίποντα ο Μάρκους Χάουαρντ ήταν ο κορυφαίος της Μπασκόνια, ενώ 13 πόντοι και 8 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Ρόκας Γκιεντράιτις.

Τα δεκάλεπτα: 19-11, 45-33, 66-55, 86-78

Με ευστοχία έξω από τα 6.75 ο Ολυμπιακός οικοδόμησε διαφορά 8 πόντων (10-2) νωρίς μετά το τζάμπολ για να προηγηθεί και με +9 (17-8). Οι Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Κέιναν μετρούσαν από ένα εύστοχο τρίποντο για την ομάδα του Πειραιά που κράτησε στους 11 πόντους την Μπασκόνια στο 1ο δεκάλεπτο (19-11).

Η Μπασκόνια μπήκε με σερί 5-0 στη 2η περίοδο πλησιάζοντας στο -3 (19-16). Με τον Μάρκους Χάουαρντ να σημειώνει το ένα τρίποντο μετά το άλλο και να μετρά 12 πόντους ήδη από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου, οι Βάσκοι απείλησαν ακόμη και από το -1, 21-20. Σ΄ εκείνο το σημείο, όμως ο Σακίελ ΜακΚίσικ ανέλαβε να βγάλει την ομάδα του Πειραιά από τη δύσκολη θέση πετυχαίνοντας πέντε πόντους στο «ερυθρόλευκο» σερί 7-0 (28-20).

Ο Μάρκους Χάουαρντ με νέο τρίποντο έφτασε τους 15 προσωπικούς πόντους (28-23), αλλά ο επιθετικός «οίστρος» των Σλούκα και Βεζένκοφ… χάλασε τα σχέδια των παικτών του Πεναρόγια. Ο Ολυμπιακός πέρασε την μπάλα στη ρακέτα, σταμάτησε τη... φλυαρία στα μακρινά σουτ, ενώ είχε και τον έλεγχο των ριμπάουντ (29 έναντι 12 των φιλοξενούμενων) και με επιμέρους σκορ 17-10 πήγε στ’ αποδυτήρια στο +12 (45-33). Το αρνητικό για τους Πειραιώτες ήταν μόνο τα 10 λάθη έναντι τριών των Ισπανών στο α΄ μέρος.

Σερί 5-0 παρουσίασε η Μπασκόνια με την επανέναρξη (45-38) μετά από τρίποντο του Κοστέλο και δίποντο του Ντάριους Τόμπσον. Ο Ολυμπιακός με μεγάλα σουτ, είτε από τον Παπανικολάου (48-38), είτε από τον Βεζένκοφ (53-40) δεν επέτρεπε στους Βάσκους να ξαναμπούν στη διεκδίκηση της νίκης. Όμως, το διακύβευμα της παρουσίας στα πλέι οφ ήταν μεγάλο κίνητρο για την ισπανική ομάδα.

Ο Ντάριους Τόμπσον έκανε ό,τι μπορούσε στο παρκέ για την ομάδα του, ενώ ο Μάρκους Χάουαρντ... ξαναπήρε το όπλο του, για το -4 των Βάσκων (53-49). Μία ακόμη φορά, οι Βεζένκοφ και Παπανικολάου είπαν «όχι» στην Μπασκόνια, με τον Σλούκα να ευστοχεί σε τρίποντο στην τελευταία επίθεση της 3ης περιόδου, 66-55. Τα πολλά λάθη των παικτών του Μπαρτζώκα έδιναν την ευκαιρία στην ομάδα της Βιτόρια να κλείνει την ψαλίδα της διαφοράς (78-68) με τον Ρόκας Γκιεντράιτις να δίνει λύσεις.

Παπανικολάου (4/4 τρίποντα) και Πίτερς πέτυχαν τρίποντα με την έναρξη της 4ης περίοδου και το +17 του Ολυμπιακού (72-55) φαινόταν απαγορευτικό για τους φιλοξενούμενους. Οι Χάουαρντ και Μαρίνκοβιτς ήταν εύστοχοι σε σουτ τριών πόντων, αλλά το -11 (74-63) δεν ανησυχούσε την ομάδα του Πειραιά. Όταν, όμως με επιμέρους σκορ 2-7 και το 7ο εύστοχο τρίποντο του Χάουαρντ, οι Βάσκοι έριξαν τη διαφορά στο -7 (83-70), ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ και τα... έψαλλε στους παίκτες του. Ο Χάουαρντ ήταν άστοχος την επόμενη φορά σε σουτ για τρεις και στα 1.14΄΄ που απέμενε, ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο (86-78 τελικό).

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Βίλιους (Λιθουανία), Σέμες (Ισραήλ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Κέιναν 3 (1), Λαρεντζάκης 5 (1), Φαλ 2, Σλούκας 15 (2), Βεζένκοφ 23 (2), Παπανικολάου 16 (4), Μπόλομποϊ 3, Πίτερς 5 (1), Μπλακ 5 (1), ΜακΚίσικ 9 (1)

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Χουάν Πεναρόγια): Χάουαρντ 29 (7), Χάιντεγκερ 2, Μαρίνκοβιτς 9 (2), Ντίεθ, Τόμπσον 11, Κότσαρ 6, Ένοκ 2, Κοστέλο 5 (1), Γκιεντράιτις 13, Χομζ, Κούρουτς 1

Η Μπασκόνια «έστειλε» την Φενερμπαχτσέ στα πλέι οφ

Η ήττα της Μπασκόνια από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (86-78), χάρισε στη Φενερμπαχτσέ την πρόκριση της και μαθηματικά στα πλέι οφ της Euroleague.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε μπει σε... μπελάδες μετά την ήττα της στο Βελιγράδι από τον αδιάφορο Ερυθρό Αστέρα στην παράταση (91-89) και κινδύνευε ακόμη και η θέση της στην οκτάδα, αν η Μπασκόνια έφευγε με το «διπλό» από το ΣΕΦ.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε συνέβη, με τη Φενέρ να πανηγυρίζει την πρόκριση της στα πλέι οφ, αν και θα πρέπει να περιμένει την ολοκλήρωση της αγωνιστικής για να μάθει την τελική θέση της στην οκτάδα.

Ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε σε... μπελάδες την Φενερμπαχτσέ

O αδιάφορος Ερυθρός Αστέρας (17-17) δεν... χαρίστηκε στη Φενερμπαχτσέ στο Βελιγράδι, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να χάνει την ευκαιρία να «καπαρώσει» την πέμπτη θέση και να βρει στα πλέι οφ με μειονέκτημα έδρας τη Μονακό. Οι Σέρβοι επικράτησαν στην παράταση (79-79κ.α.) με 91-89 της τουρκικής ομάδας (19-15), για την 34η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους να ελπίζουν σε ήττα της Μπασκόνια από τον Ολυμπιακό ή της Μακάμπι Τελ Αβίβ από τη Ρεάλ για να «κλειδώσουν» θέση στην οκτάδα.

Τα τρίποντα των Καλάθη και Χέιζ-Ντέιβις διαμόρφωσαν στο 35΄ το 69-74, δίνοντας ώθηση στη Φενέρ για ένα πολύτιμο «διπλό». Ωστόσο, οι Σέρβοι δεν το έβαλαν κάτω, έμειναν σε απόσταση αναπνοής και ο Καμπάτσο στα 5΄΄ για τη λήξη έστειλε το ματς στην παράταση (79-79κ.α.). Στο επιπλέον πεντάλεπτο οι γηπεδούχοι εξαργύρωσαν ένα επιμέρους σκορ 11-5, με το οποίο έγραψαν στον φωτεινό πίνακα το 90-84, ενάμισι λεπτό πριν από τη λήξη. Η Φενέρ πάλεψε για την υπέρβαση, αλλά ο Καλάθης αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο στην εκπνοή.

Κορυφαίοι των νικητών οι Φακούντο Καμπάτσο (24π.) και Όγκνιεν Ντόμπριτς (22π.), ενώ από τη Φενέρ ξεχώρισε ο Τζόναθαν Μόντλεϊ με 27 πόντους και 8 ριμπάουντ. Με νταμπλ νταμπλ τελείωσε τον αγώνα ο Νικ Καλάθης (11π., 12ασ.), ενώ 12 πόντους πρόσθεσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 41-39, 57-57, 79-79κ.α., 91-89 παρ.

Πέμπτη θέση για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

H Μακάμπι Τελ Αβίβ άντεξε στην πίεση της Ρεάλ Μαδρίτης στην «Menora Mivtachim Arena», κάμπτοντας την αντίσταση των Ισπανών στην παράταση (86-86κ.α.) με 100-96 και ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο της Eruoleague από την πέμπτη θέση (ρεκόρ 20-14), που την φέρνει αντιμέτωπη στα πλέι οφ με μειονέκτημα έδρας, απέναντι στην τέταρτη Μονακό.

Ακόμη και χωρίς τον Λορέντζο Μπράουν, που αποχώρησε με τραυματισμό στον αστράγαλο στο 41΄, οι Ισραηλινοί ολοκλήρωσαν θετικά την κανονική περίοδο, με τους Ισπανούς να κινδυνεύουν να πέσουν στην τρίτη θέση σε περίπτωση νίκης της Μπαρτσελόνα αύριο (14/4) επί της Βαλένθια.

Οι Ισπανοί κατάφεραν να επιστρέψουν από το -7 (82-75) στο 37΄ και με 2/2 βολές του Γκάμπριελ Ντεκ στα 22΄΄ για τη λήξη να στείλουν το ματς στην παράταση. Ωστόσο, στο επιπλέον πεντάλεπτο, οι γηπεδούχοι αξιοποίησαν το ξέσπασμα τους στο δίλεπτο 42΄-44΄, ξέφυγαν με +5 (95-90) στα 35΄΄ για τη λήξη και δεν κοίταξαν πίσω...

Κορυφαίος των νικητών ο Λορέντζο Μπράουν με 22 πόντους, ενώ από τη Ρεάλ έλαμψε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 25 πόντους (career high) και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 37-42, 65-62, 86-86κ.α., 100-96 παρ.

Η Βίρτους πήρε το ιταλικό ντέρμπι

Η Βίρτους Μπολόνια πήρε τον ιταλικό «εμφύλιο» της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου στη Euroleague. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο επικράτησε με 89-84 της Αρμάνι Μιλάνο στη «Virtus Segafredo Arena», με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους, καθώς είχαν αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η Βίρτους αποχαιρέτησε με ρεκόρ 14-20, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο με 15-19.

Ο Ντάνιελ Χάκετ με 25 πόντους και 10 ασίστ πρωταγωνίστησε στη νίκη των γηπεδούχων, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Μάρκο Μπελινέλι με 21 πόντους. Από την Αρμάνι ξεχώρισε ο Γιοχάνες Βόιτμαν με 19 πόντους.

«Γλυκό» φινάλε για την Άλμπα Βερολίνου

Με νίκη άνευ αντικρίσματος ολοκλήρωσε η Άλμπα Βερολίνου (11-23) το εφετινό ευρωπαϊκό «ταξίδι» της. Η γερμανική ομάδα υπερασπίστηκε την έδρα της με 88-71, απέναντι στην ουραγό Βιλερμπάν, για την 34η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην 26 ήττα τους και 13η διαδοχική.

Οι Λουκ Σίκμα (12π.), Λουίς Ολίντι (12π.), Γιοχάνες Τίμαν (11π.), Τζαλίν Σμιθ (10π.) και Μπεν Λάμερς (10π.) ήταν οι διψήφιοι των νικητών, ενώ από τη Βιλερμπάν ξεχώρισαν οι Γιουσουφά Φαλ (14π.) και Νάντο ντε Κολό (13π.).

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-36, 65-54, 88-71

Euroleague: 34η αγωνιστική (13-14 Απριλίου)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπασκόνια (Ισπανία): 86-78

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία): 91-89 παρ. (79-79κ.α.)

Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία): 88-71

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 100-96 παρ. (86-86κ.α.)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία): 89-84

Οι αγώνες της Μεγάλης Παρασκευής

Παρτιζάν (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μονακό (Γαλλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)