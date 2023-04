Υγεία - Περιβάλλον

Αισθητικές επεμβάσεις: 10 συμβουλές από τους ειδικούς

Δέκα συμβουλές προς τους ενδιαφερόμενους να υποβληθούν σε αισθητικές ιατρικές πράξεις, δίνουν οι ειδικοί επιστήμονες.

(εικόνα αρχείου)

Οι αισθητικές παρεμβάσεις είναι ιατρικές πράξεις, γι' αυτό και όσοι υποβάλλονται σε αυτές πρέπει αυστηρά να απευθύνονται στους ειδικούς, δεδομένου μάλιστα ότι μπορεί ενίοτε να προκαλέσουν παρενέργειες. Ο «δεκάλογος» που προτείνεται από την εταιρεία Δερματοχειρουργικής, Laser και αισθητικής δερματολογίας, αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για τους ενδιαφερόμενους πριν υποβληθούν σε αισθητικές ιατρικές πράξεις και σύμφωνα με αυτόν:

Απευθυνόμαστε στους Ειδικούς. Με νόμο του 2019 αυτοί είναι: Δερματολόγοι - Πλαστικοί Χειρουργοί και οι οφθαλμίατροι-ΩΡΛ και οι γναθοχειρουργοί για τα όργανα του αντικειμένου της ειδικότητας τους. Οι πράξεις, αυτές, πρέπει να τελούνται μόνο σε σωστά οργανωμένους και αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Απαραίτητη, πριν από την εφαρμογή, είναι η κλινική εκτίμηση και η ρεαλιστική ενημέρωση από τον θεράποντα, για τις πραγματικές δυνατότητες των ιατρικών αισθητικών πράξεων, που πρόκειται να εφαρμοσθούν. Αποφεύγουμε τα υπερβολικά, αφύσικα αποτελέσματα. Δεν επιλέγουμε τον θεράποντα ιατρό, με μοναδικό κριτήριο την τιμή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις εκπτωτικές προσφορές. Εμπιστευόμαστε τον γιατρό που λέει "όχι" και θέτει ο ίδιος τα θεραπευτικά όρια. Ζητάμε το bar code του ενέσιμου υλικού που εφαρμόσθηκε και τις πιστοποιήσεις του ιατρικού μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε. Φροντίζουμε να λαμβάνουμε λεπτομερείς οδηγίες που οφείλουμε να εφαρμόζουμε μετά την πράξη και ενημερώνουμε άμεσα τον θεράποντα για οποιαδήποτε τυχόν παρενέργεια. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δεν αντιγράφουμε τα αισθητικά πρότυπα που προβάλλονται από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά παρεμβαίνουμε, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα μορφολογικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις νεαρές ηλικίες, οι οποίες είναι περισσότερο ευάλωτες στην διαφήμιση και στην υιοθέτηση αφύσικων αισθητικών προτύπων.

Αύξηση παρουσιάζουν οι αισθητικές παρεμβάσεις

Αύξηση σε ποσοστό 18% παρουσιάζει η ζήτηση αισθητικών παρεμβάσεων σε νέους κάτω των 30 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS) ενώ η βοτουλινική τοξίνη παραμένει η πιο συχνή μη επεμβατική αισθητική πράξη για άνδρες και γυναίκες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι επιστήμονες, αποδίδουν την ολοένα και μεγαλύτερη αυτή ζήτηση, στις νέες συνήθειες, όπως η ανάγκη για ωραίες selfie στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η καθιέρωση των βιντεοκλήσεων στις επικοινωνίες και τα νέα αισθητικά πρότυπα μέσω Instagram.

Μην ακούτε τις "σειρήνες" για "μεγάλες εκπτώσεις"

Όπως τόνισαν οι ειδικοί επιστήμονες που συμμετείχαν στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Laser & Αισθητικής Δερματολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, όσοι υποβάλλονται σε τέτοιες ιατρικές πράξεις ή σκέφτονται να υποβληθούν, θα πρέπει να απευθύνονται αυστηρά στους ειδικούς ιατρούς, δεδομένου μάλιστα ότι μπορεί ενίοτε να προκαλέσουν παρενέργειες, οι οποίες ποικίλλουν από απλά αιματώματα και πτώσεις φρυδιών και βλεφάρων έως και κάποιες που επιφέρουν ανήκεστο βλάβη, όπως νέκρωση του δέρματος και τύφλωση. Οι ειδικοί γιατροί είναι, δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί, οφθαλμίατροι, ΩΡΛ, γναθοχειρουργοί, για τα όργανα του αντικειμένου της ειδικότητάς τους .

Οι επιστήμονες καλούν επίσης τους ενδιαφερόμενους να μην ακούνε τις "σειρήνες" για "μεγάλες εκπτώσεις", "ευκαιρίες" και "προσφορές" και να αποφασίζουν με γνώμονα τα επιστημονικά εχέγγυα που τους παρέχονται σε κάθε περίπτωση.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Δερματοχειρουργικής, Laser & Αισθητικής Δερματολογίας, Σωτήρης Θεοχάρης, δήλωσε, δε, ότι "με γνώμονα την προστασία της υγείας του ασθενούς, η Εταιρεία μας εργάζεται για την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των συναδέλφων δερματολόγων στις νέες τεχνικές και μεθόδους της αισθητικής δερματολογίας, την εφαρμογή των αισθητικών δερματολογικών πράξεων με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση των επιπλοκών και συνιστάμε την αποφυγή των αφύσικων αισθητικών προτύπων, που επικρατούν στις μέρες μας».

Στο συνέδριο συμμετείχαν 18 κορυφαίοι καθηγητές από όλο τον κόσμο καθώς και από την χώρα μας, γεγονός που συνέβαλε στην επιτυχία του και στο υψηλό επίπεδό του με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

