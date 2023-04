Πολιτική

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: O αγώνας μου συνεχίζεται (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη δήλωση της Εύας Καϊλή έξω από το σπίτι της, μετά την αποφυλάκιση με ηλεκτρονική επιτήρηση.



«Σας ευχαριστώ πολύ, με περιμένει η κόρη μου. Ο αγώνας συνεχίζεται με αποφασιστικότητα με τους δικηγόρους μου» δήλωσε η Εύα Καϊλή έξω από το σπίτι της στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται μετά την αποφυλάκισή της με ηλεκτρονική επιτήρηση.

H Εύα Καϊλή φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης αποφυλακίστηκε λίγο πριν τις 12.00 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής.

Η κ. Καϊλή έφυγε από τις φυλακές του Χάρεν, όπου βρισκόταν προφυλακισμένη για 4 μήνες, συνοδευόμενη από τον συνήγορο της Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έφτασε στο σπίτι της με ιδιωτικό αυτοκίνητο, συνοδευόμενη από τον πατέρα της και τον δικηγόρο της Μ. Δημητρακόπουλο.

«Η Εύα Καϊλή είναι πολύ ευτυχισμένη. Βρίσκεται κοντά στην κόρη της και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Εύχεται σε όλους τους Έλληνες καλό Πάσχα», αυτό δήλωσε ο δικηγόρος της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά από την αποφυλάκιση της πελάτισσάς του από τις φυλακές Χάρεν.

Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής επέλεξε να μην διαμένει πλέον με τον σύντροφό της και πατέρα της δίχρονης κόρης της, Φραντζέσκο Τζιόρτζι, ο οποίος αποφυλακίστηκε κατά τον ίδιο τρόπο δύο μήνες νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εύα Καϊλή θα κληθεί να δώσει στις αρχές το κινητό που θα χρησιμοποιεί, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να είναι προσβάσιμη σε αυτό οποιαδήποτε ώρα.

Επίσης, θα κληθεί να μην πειράξει το μηχάνημα του hardware και να σεβαστεί τις οδηγίες οι οποίες θα της γίνουν γνωστές πριν διαβεί την πόρτα της φυλακής.



Θα έχει το δικαίωμα να μετακινείται, βάσει νόμου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ειδικότερα για να μεταβεί στο δικαστήριο, για επείγοντα ιατρικά θέματα και για λόγους ανωτέρας βίας, μετά από εισαγγελική άδεια.



Άγνωστο παραμένει εάν θα μπορεί να δει όποιον θέλει στο σπίτι της ή να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το βέβαιο είναι πως δεν μπορεί να έχει επαφή με όσους εμπλέκονται στο Qatar Gate. Στην Εύα Καϊλή έχει επίσης επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από το Βέλγιο, με τις Αρχές να έχουν κρατήσει το διαβατήριό της.





Ειδήσεις σήμερα:

Άνω Λιόσια: Πυροβολισμοί και εμβολισμός περιπολικού της Αστυνομίας

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές

Παλαιό Φάληρο: Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας σε σούπερ μάρκετ