Κύπρος: Διορίστηκε και... παραιτήθηκε από την ΕΔΥ μετά τον σάλο για τα πτυχία του

Ο Μιχάλης Μιχαήλ παραιτήθηκε από την ΕΔΥ 24 ώρες μετά τον διορισμό του. Η επιστολή του στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την παραίτησή του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη υπέβαλε μέσω επιστολής ο Μιχάλης Μιχαήλ, ο οποίος μόλις χθες διορίστηκε από τον Πρόεδρο ως μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο Πρόεδρος έκανε δεκτή την παραίτηση και θα προχωρήσει το συντομότερο σε διορισμό άλλου προσώπου.

Σημειώνεται ότι μετά την ανακοίνωση του διορισμού του κoυ Μιχαήλ ως μέλους της ΕΔΥ, που συνεπάγεται αξιολόγηση εκ μέρους του για διορισμούς άλλων προσώπων σε υπηρεσίες του Δημοσίου, προέκυψαν δημοσιεύματα και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρονταν στη γνησιότητα των ακαδημαϊκών του προσόντων και σε πιθανή σχέση τους με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.

Παράλληλα ο Πρόεδρος μετά τον θόρυβο των τελευταίων 24 ωρών ζήτησε να ελεγχθούν τα πτυχία για τα οποία φέρεται ο κος Μιχαήλ να είναι κάτοχος.

Η επιστολή του κ. Μιχαήλ:

''Έντιμε κύριε Πρόεδρε, Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να υποβάλω την παραίτηση μου από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Οι λόγοι παραίτησης μου είναι καθαρά από σεβασμό προς το πρόσωπο σας και με απώτερο σκοπό την πολιτική σας προστασία. Έχουν γραφτεί τόσα ανυπόστατα και αναληθή πράγματα εναντίον μου, τα οποία θίγουν τα επαγγελματικά μου προσόντα και την επαγγελματική μου καριέρα. Δυστυχώς δεν μου αφήνουν άλλο περιθώριο από το να προβώ στην παραίτηση μου.

Επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα δικαιώματα μου. Να είστε βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα συγκαλέσω δημοσιογραφική διάσκεψη με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας προς το πρόσωπο μου και συνάμα τη δικαίωση της επιλογής σας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση και καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο που επιτελείτε.

Με εκτίμηση,

Μιχαλάκης Μιχαήλ''.

Σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ αναφέρει:

''Η επιλογή του κ. Μιχαλάκη Μιχαήλ για τη θέση του μέλους στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας εξελίσσεται σε φιάσκο ολκής, τύπου «Γιαννάκη Γιαννάκη».

Τεράστια είναι η ευθύνη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που τον επέλεξε. Παρά τις περί του αντιθέτου προεκλογικές υποσχέσεις του, τα κριτήρια και οι διαδικασίες με τα οποία επιλέγει πρόσωπα ο κ. Χριστοδουλίδης, τον αφήνουν σοβαρά εκτεθειμένο.

Ο κ. Χριστοδουλίδης συνεχίζει να περνά κάτω από τον πήχη που έθετε προεκλογικά''.

