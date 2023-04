Πολιτισμός

Δένδιας: Θα έχουμε πάντοτε μια θέση στην καρδιά μας για τον ελληνισμό της Ίμβρου

Στην Ίμβρο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο Νίκος Δένδιας.

Στην Ίμβρο βρίσκεται σήμερα Μεγάλη Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα παρακολουθήσει την Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου και την περιφορά του Επιτάφιου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Αγριδίων, στην οποία θα χοροστατήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Είναι για μένα σαν εκπρόσωπο της ελληνικής δημοκρατίας μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα στην Ίμβρο», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών κατά την άφιξή του στο νησί και την επίσκεψή του στην Ιερά Μητρόπολη Ίμβρου και Τένεδου, όπου τον υποδέχτηκε ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος.

«Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, στο πλαίσιο των δυνάμεών μας, θα έχουμε πάντοτε μια θέση στην καρδιά μας για τον Ελληνισμό της Ίμβρου. Να ξέρετε επίσης ότι θα τον στηρίζουμε πάντοτε», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Μετά την άκρα ταπείνωση και τη Σταύρωση, πάντοτε υφίσταται η Ανάσταση. Είμαι ευτυχής που ο Θεός με αξίωσε να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας».

«Είναι ιστορική η στιγμή κατά την οποία ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος στέκεται μπροστά στον επιτάφιο της Ίμβρου και αγκαλιάζει το νεκρό Χριστό με την προσδοκία της βεβαιότητας της Αναστάσεως», ανέφερε ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος.

«Έτσι ζούμε εμείς», επεσήμανε. «Μπορεί να είναι Μεγάλη Παρασκευή ο περισσότερος χρόνος, αλλά η χαρά της Ανάστασης είναι εκείνη που καλύπτει κάθε πόνο, κάθε πικρία, κάθε δυσκολία και μας τροφοδοτεί με ζωή για συνέχεια, για παρουσία και πορεία».

Ο Μητροπολίτης έδωσε στον υπουργό Εξωτερικών ένα λευκό τριαντάφυλλο από τον Επιτάφιο, αλλά και από τον κήπο της Ίμβρου.

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ο υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε συνάντηση και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος μεταβαίνει στη γενέτειρά του, την Ίμβρο, κατά την εορτή του Πάσχα μία φορά κάθε 10 έτη.

«Εκφράζω ως Ίμβριος, εκ μέρους όλων των Ιμβρίων και Τενεδίων, γιατί είμαστε αχώριστοι και ομοιοπαθείς, εκφράζω εκ μέρους όλων τη χαρά μας, τη συγκίνησή μας, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας προς τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, ο οποίος, μέσα στα πάρα πολλά και βαρέα καθήκοντά του, βρήκε την ευκαιρία, τον χρόνο και τη διάθεση να πραγματοποιήσει μια έστω και ολιγόωρη επίσκεψη στον τόπο μας, να ενισχύσει τους ολίγους εναπομείναντες ομογενείς κατοίκους», ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά την έναρξη της συνάντησης.

«Επιλαμβάνομαι της ευκαιρίας για να επαινέσω τη θετική διάθεσή του για τα ελληνοτουρκικά. Προχθές ακόμη ακούσαμε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ πόσο ενδιαφέρεται και νοιάζεται για την καλή γειτονία Ελλήνων και Τούρκων».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στο χωριό 'Αγιοι Θεόδωροι, όπου θα επισκεφθεί το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Ίμβρου, ενώ θα συναντήσει ομογενειακούς φορείς και ομογενείς.

Έπειτα, θα μεταβεί στο χωριό Αγρίδια, όπου θα παρακολουθήσει την Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου και την περιφορά του Επιτάφιου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Αγριδίων, στην οποία θα χοροστατήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Τέλος, θα παρακαθήσει σε δείπνο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

