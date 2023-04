Κόσμος

Γαλλία - Συνταξιοδοτικό: “Ναι” από το Συνταγματικό Δικαστήριο για τη μεταρρύθμιση Μακρόν

Tο Συνταγματικό Δικαστήριο επικυρώνει την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη. Σε διάλογο καλεί τα συνδικάτα ο πρόεδρος Μακρόν.

Tο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε σήμερα τα βασικά σημεία του σχεδίου μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, μια από τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της δεύτερης θητείας του Εμανουέλ Μακρόν, κατά της οποίας συνδικάτα, κόμματα της αντιπολίτευσης και διαδηλωτές πραγματοποιούν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας εδώ και μήνες.

Τα μέλη του γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου επέκριναν ορισμένες δευτερεύουσες πτυχές της μεταρρύθμισης, αλλά δεν απέρριψαν το κύριο μέτρο που αυξάνει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 έτη από 62 που είναι σήμερα, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Συμβουλίου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προτείνει στα συνδικάτα να τα δεχθεί στο Ελιζέ την Τρίτη

Νωρίτερα, προτού γίνει γνωστή η επικύρωση από το Συνταγματικό Δικαστήριο, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε καλέσει τα γαλλικά συνδικάτα να τον συναντήσουν την Τρίτη.

«Θα είναι απαραίτητα η αρχή ενός κύκλου που ο πρόεδρος και η κυβέρνηση θα συνεχίσουν τις επόμενες εβδομάδες με τους κοινωνικούς εταίρους. Η πόρτα του Ελιζέ θα παραμείνει ανοιχτή, χωρίς προϋποθέσεις, για τον διάλογο αυτό», ανέφερε το περιβάλλον του αρχηγού του γαλλικού κράτους.

