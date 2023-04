Τζορτζ Τσούνης: Yπερήφανος για την εξαιρετική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ

Η ανάρτηση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα στο twitter, την οποία συνοδεύει με μια φωτογραφία του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας είναι ισχυρότερες από ποτέ», τονίζει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης σε ανάρτησή του στο twitter, την οποία συνοδεύει με μια φωτογραφία του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την εξαιρετική συνεργασία των χωρών μας, καθώς προωθούμε τους κοινούς μας στόχους για ειρήνη και ευημερία», αναφέρει ο Αμερικανός πρέσβης.

U.S.-Greece relations are stronger than ever. I'm tremendously proud of our countries outstanding cooperation as we advance our shared goals for peace and prosperity. ???????? @PrimeministerGR pic.twitter.com/TpHwuRKqIg