Οικονομία

Μεγάλο Σάββατο: Το ωράριο των καταστημάτων

Τελευταία ημέρα για τις αγορές πριν την Κυριακή του Πάσχα. Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ.



Τα εμπορικά καταστήματα ακολουθούν εορταστικό ωράριο λόγω των ημερών του Πάσχα κάτι το οποίο ισχύει ισχύσει και το Μεγάλο Σάββατο.

Έτσι οι καταναλωτές σήμερα Μεγάλο Σάββατο θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις τελευταίες τους αγορές πριν το Πάσχα

Όπως έχει ανακοινώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και τις επόμενες ημέρες, έχει ως εξής:

Μεγάλο Σάββατο (15/4/2023): 09:00 – 15:00

Κυριακή του Πάσχα (16/4/2023): Αργία

Δευτέρα του Πάσχα (17/4/2023): Αργία

Το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το πασχαλινό ωράριο στην Θεσσαλονίκη, για το ίδιο διάστημα, είναι το εξής:

Μεγάλο Σάββατο (15/4/2023): 10:00 – 16:00

Κυριακή του Πάσχα (16/4/2023): Αργία

Δευτέρα του Πάσχα (17/4/2023): Αργία

Τα σούπερ μάρκετ άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 7 ή τις 8 το βράδυ, ανάλογα με την επωνυμία.

Η Βαρβάκειος Αγορά θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 μετά το μεσημέρι.

Τη Δευτέρα του Πάσχα, 17 Απριλίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

