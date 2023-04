Πολιτισμός

Χαλκούνια: Εντυπωσιακό θέαμα στο Αγρίνιο (εικόνες)

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο του Αγρινίου για να παρακολουθήσει το έθιμο με τους χαλκουνάδες.



Η ιστορία των χαλκουνιών χάνεται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, τότε που οι Βραχωρίτες (οι σημερινοί Αγρινιώτες) τα άναβαν για να απομακρύνουν τους αλλόθρησκους.

Όμως το έθιμο παρέμεινε και μετά την απελευθέρωση της χώρας, υπό τη μορφή του «χαλκουνοπολέμου».

Η προετοιμασία ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη – Μεγάλη Πέμπτη.

Πρόκειται για αυτοσχέδιες εκρηκτικές κατασκευές αποτελούμενες από έναν μεγάλο κύλινδρο γεμάτο με μείγμα μπαρουτιού και ένα φυτίλι στο άκρο.

Αναζητείται ο καλός «χαρτός», το κατάλληλο μείγμα μπαρουτιού (που δοκιμάζεται) για να είναι ασφαλές.

Έτσι και φέτος τηρήθηκε το έθιμο το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής με τους χαλκουνάδες να συγκεντρώνονται στην πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο.

Αμέσως μετά την αποχώρηση των Επιταφίων χάρισαν ένα μοναδικό θέαμα στους κατοίκους της πόλης, αλλά και στους πολυάριθμους επισκέπτες.

