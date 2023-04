Κοινωνία

Κυψέλη: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση τα ξημερώματα στην Κυψέλη. Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία και τα ΤΕΕΜ.



Έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού σε είσοδο πολυκατοικίας στην Κυψέλη, και συγκεκριμένα στην οδό Πατριάρχου Ιερεμίου, σημειώθηκε στις 05:20 τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου.

Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό, αποτελούμενο από μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και γκαζάκια στη κεντρική πορτα της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα από την έκρηξη να σημειωθούν υλικές ζημιές.

Άνδρες των ΤΕΕΜ μετέβησαν στο σημείο, όπου και παρέλαβαν προς εξέταση τα υπολείμματα του μηχανισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Μαγειρίτσα παριανή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μεγάλο Σάββατο: Η κάθοδος του Ιησού στον Άδη και η πρώτη Ανάσταση