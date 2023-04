Life

Παύλος: Οι γιοι του κράτησαν τον Επιτάφιο στα Χάμπτονς (εικόνες)

Ο Παύλος ανήρτησε βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Κωνσταντίνο Αλέξιο και τον Οδυσσέα Κίμωνα, να κρατούν τον επιτάφιο.

Τις Άγιες αυτές ημέρες ο Παύλος με την αγαπημένη του οικογένεια τις περνάει στο εξοχικό τους σπίτι στα Χάμπτονς στη Νέα Υόρκη.

Μάλιστα, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (14/4) οι δύο μεγάλοι γιοι του Παύλου κράτησαν τον επιτάφιο στην περιφορά στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Χάμπτονς.

Οι αναρτήσεις του Παύλου την Μεγάλη Παρασκευή

Ο 55χρονος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram μερικά στιγμιότυπα.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος ανήρτησε βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Κωνσταντίνο Αλέξιο και τον Οδυσσέα Κίμωνα, να κρατούν τον επιτάφιο.

