Πολιτισμός

Άγιο Φως: Η Τελετή Αφής από τον Πανάγιο Τάφο (βίντεο)

Σε κλίμα κατάνυξης και λαμπρότητας, παρουσία πλήθους πιστών, τελέστηκε στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα η λειτουργία της Αφής του Αγίου Φωτός. Τι ώρα αναμένεται στην Ελλάδα.

Με λαμπρότητα, παρουσία πλήθους πιστών, τελέστηκε στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα η λειτουργία της Αφής του Αγίου Φωτός.

Λίγα λεπτά πριν από τις 15:00, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ' εξήλθε του Παναγίου Τάφου κρατώντας σε κάθε του χέρι αναμμένα δέσμη με 33 κεριά και μεταλαμπάδευσε το Άγιο Φως στους προσκυνητές που παρίσταντο για το «Δεύτε λάβετε Φως», καθώς και το μήνυμα της Ανάστασης στην ανθρωπότητα, υπό τον χαρμόσυνο ήχο από τις καμπάνες του Ναού της Αναστάσεως.

Μετά την Αφή, ο Πατριάρχης θα παραδώσει το Ανέσπερο Φως στον εκπρόσωπο της ελληνικής Πολιτείας, υφυπουργό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Σε ειδικό φανάρι, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ θα το μεταφέρει από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα. Η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται περίπου στις 19:30 με αεροσκάφος Α320neo της AEGEAN, εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί η διανομή του σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air θα μεταφέρουν το Άγιο Φως σε 8 προορισμούς εντός της ελληνικής επικράτειας.

Το πρόγραμμα των πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα - Αλεξανδρούπολη (Α3 146) - Αναχώρηση 20:05 - Άφιξη 21:05

Αθήνα - Χανιά (A3 344) - Αναχώρηση 22:35 - Άφιξη 23:25

Αθήνα - Σάμος (OA 3004) (έκτακτη) - Αναχώρηση 18:30 - Άφιξη 19:30

Σάμος - Λάρισα (OA 3005) (έκτακτη) - Αναχώρηση 19:40 - Άφιξη 20:55

Λάρισα - Λήμνος (OA 3006) (έκτακτη) - Αναχώρηση 21:05 - Άφιξη 21:55

Αθήνα - Ιωάννινα (OA 3000) (έκτακτη) - Αναχώρηση 18:30 - Άφιξη 19:45

Ιωάννινα - Κέρκυρα (OA 3001) (έκτακτη) - Αναχώρηση 19:55 - Άφιξη 20:15

Κέρκυρα - Κεφαλονιά (OA 3002) (έκτακτη) - Αναχώρηση 20:25 - Άφιξη 21:05

Η μεταλαμπάδευση του Φωτός σε διάφορα μέρη της Ελλάδας θα γίνει και με αεροσκάφη της SKY Express.

Το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα - Θεσσαλονίκη (GQ388) - Αναχώρηση 20:20 - Άφιξη 21:15

Αθήνα - Ηράκλειο (GQ216) - Αναχώρηση 20:20 - Άφιξη 21:10

Αθήνα - Ρόδος (GQ282) - Αναχώρηση 19:15 - Άφιξη 20:15

Αθήνα - Κως (GQ224) - Αναχώρηση 20:45 - Άφιξη 21:45

Αθήνα - Μύκονος (GQ234) - Αναχώρηση 20:35 - Άφιξη 21:20

Αθήνα - Μυτιλήνη (GQ304) - Αναχώρηση 20:15 - Άφιξη 21:20

Αθήνα - Σαντορίνη (GQ356) - Αναχώρηση 20:55 - Άφιξη 21:50

Αθήνα - Χίος (GQ244) - Αναχώρηση 20:35 - Άφιξη 21:25