Πολιτισμός

Πάσχα – Άγιος Φως: Το πρόγραμμα μεταφοράς στις πόλεις της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αεροπορικώς θα φτάσει και φέτος σε κάθε γωνιά της Ελλάδας το Άγιο Φως. Αναλυτικά τα δρομολόγια.

Ειδική πτήση της AEGEAN, χωρίς κόστος για το ελληνικό δημόσιο, θα αναχωρήσει αύριο, Μεγάλο Σάββατο, στις 6 το πρωί από την Αθήνα για να φέρει το 'Αγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αγάπης.

Στο αεροσκάφος, που αναμένεται να προσγειωθεί γύρω στις 8:30, θα επιβαίνει ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, προκειμένου να παραστεί στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως που θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 16:30.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών θα παραλάβει το 'Αγιο Φως από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ', με τον οποίο θα έχει, επίσης, συνάντηση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται περίπου στις 19:30 με αεροσκάφος Α320neo της AEGEAN και, εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί η διανομή του σε όλη την ελληνική επικράτεια αεροπορικώς.

Συγκεκριμένα αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air θα μεταφέρουν το 'Αγιο Φως σε 8 προορισμούς, εντός της ελληνικής επικράτειας.

Το πρόγραμμα των πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα - Αλεξανδρούπολη (Α3 146) - Αναχώρηση 20:05 - 'Αφιξη 21:05

Αθήνα - Χανιά (A3 344) - Αναχώρηση 22:35 - 'Αφιξη 23:25

Αθήνα - Σάμος (OA 3004) (έκτακτη) - Αναχώρηση 18:30 - 'Αφιξη 19:30

Σάμος - Λάρισα (OA 3005) (έκτακτη) - Αναχώρηση 19:40 - 'Αφιξη 20:55

Λάρισα - Λήμνος (OA 3006) (έκτακτη) - Αναχώρηση 21:05 - 'Αφιξη 21:55

Αθήνα - Ιωάννινα (OA 3000) (έκτακτη) - Αναχώρηση 18:30 - 'Αφιξη 19:45

Ιωάννινα - Κέρκυρα (OA 3001) (έκτακτη) - Αναχώρηση 19:55 - 'Αφιξη 20:15

Κέρκυρα - Κεφαλονιά (OA 3002) (έκτακτη) - Αναχώρηση 20:25 - 'Αφιξη 21:05

Η μεταλαμπάδευση του Φωτός σε διάφορα μέρη της Ελλάδας θα γίνει και με αεροσκάφη της SKY Express.

Το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα - Θεσσαλονίκη (GQ388) - Αναχώρηση 20:20 - 'Αφιξη 21:15

Αθήνα - Ηράκλειο (GQ216) - Αναχώρηση 20:20 - 'Αφιξη 21:10

Αθήνα - Ρόδος (GQ282) - Αναχώρηση 19:15 - 'Αφιξη 20:15

Αθήνα - Κως (GQ224) - Αναχώρηση 20:45 - 'Αφιξη 21:45

Αθήνα - Μύκονος (GQ234) - Αναχώρηση 20:35 - 'Αφιξη 21:20

Αθήνα - Μυτιλήνη (GQ304) - Αναχώρηση 20:15 - 'Αφιξη 21:20

Αθήνα - Σαντορίνη (GQ356) - Αναχώρηση 20:55 - 'Αφιξη 21:50

Αθήνα - Χίος (GQ244) - Αναχώρηση 20:35 - 'Αφιξη 21:25

Στην αποστολή για την τελετή αφής και μεταφοράς του Αγίου Φωτός, εκτός από τον υφυπουργό Εξωτερικών, μετέχουν ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Ελλάδα Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος, πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Συνόδου Ορθοδοξίας και τα μέλη της Συνόδου: Θανάσης Δαβάκης βουλευτής της ΝΔ και Γιάννης Σαρακιώτης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, πρόεδρος της επιτροπής απόδημου ελληνισμού της Βουλής και ο εκπρόσωπος Ιεράς Συνόδου Θεόκλητος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Παρασκευή: Αποκαθήλωση σε κλίμα κατάνυξης στους ναούς (εικόνες)

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: O αγώνας μου συνεχίζεται (βίντεο)

Κατερίνα Γεωργιάδη: Νεκρή σε τροχαίο η εστεμμένη καλλονή