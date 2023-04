Κόσμος

Γαλλία: Διάγγελμα Μακρόν για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Τα συνδικάτα καταγγέλλουν τον πρόεδρο Μακρόν ότι περιφρονεί τις αντιδράσεις των εργαζομένων και προαναγγέλλουν απεργιακές κινητοποιήσεις ενόψει της Πρωτομαγιάς.

Με την αντιπολίτευση να τον καταγγέλλει για τη σπουδή που επέδειξε σε σχέση με τη θέσπιση του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό δημοσιεύοντας τον στην εφημερίδα της κυβερνήσεως λίγες ώρες μετά το «πράσινο φως» του Συνταγματικού Συμβουλίου και με τα συνδικάτα να απαντούν αρνητικά στην πρόσκληση τους, για συνάντηση στο Ελιζέ - δίνοντας «ραντεβού στους δρόμους» την Πρωτομαγιά, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθύνει τη Δευτέρα το βράδυ διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό, θέλοντας εμφανώς να θέσει κάποιο τέλος στις διαδηλώσεις και στις κοινωνικές εντάσεις των τελευταίων μηνών.

Χθες, επιθεωρώντας κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας τις εργασίες στο τμήμα της Παναγίας των Παρισίων που είχε καταστραφεί λόγω πυρκαγιάς απέφυγε να αναφερθεί απ ευθείας στο συνταξιοδοτικό, είπε ωστόσο, πως όταν πριν από τέσσερα χρόνια ανακοίνωνε πως το έργο της αναστύλωσης θα ολοκληρωθεί το 2023 ελάχιστοι τον πίστεψαν και πολλοί τον κατηγόρησαν, αλλά τώρα αποδεικνύεται πως είχε δίκιο. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι πως με τη χθεσινή απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου, (που δεν αφορούσε την ουσία του συνταξιοδοτικού, αλλά το αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν συμβατή προς τις διατάξεις του γαλλικού Συντάγματος), επί της ουσίας ολοκληρώθηκε η επικύρωση της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης «δια της δημοκρατικής οδού».

Μια δημοκρατική οδός που ακολουθήθηκε σε μια γαλλική Εθνοσυνέλευση στην οποία η κυβέρνηση δεν διέθετε την απαραίτητη πλειοψηφία για την έγκριση του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά και όπου η αντιπολίτευση δεν διέθετε την απαραίτητη πλειοψηφία για την απόρριψη του.

Σε ότι αφορά την αντιπολίτευση το κεντροδεξιό Ρεπουμπλικανικό κόμμα θεωρεί πως η απόφαση του Συμβουλίου είναι μη αμφισβητήσιμη, η Ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν έθεσε θέμα σύνθεσης του Συμβουλίου ενώ ο ηγέτης της αριστερής συμπαράταξης Nupes δήλωσε πως με την απόφαση του το Συμβούλιο έκλινε προς «προεδρική μοναρχία και όχι προς τον κυρίαρχο γαλλικό λαό».

Τα συνδικάτα καταγγέλλουν τον πρόεδρο Μακρόν ότι περιφρονεί τις αντιδράσεις των εργαζομένων και προαναγγέλλουν απεργιακές κινητοποιήσεις ενόψει της Πρωτομαγιάς, κυρίως στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Χθες το βράδυ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και επεισόδια έγιναν σε πολλές γαλλικές πόλεις. Στο Παρίσι, περίπου 4000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Δημαρχείο, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε πως τέθηκαν σε καθεστώς κράτησης 138 άτομα.

