Πολιτική

Πάσχα: Οι ευχές Τσίπρα από την Κέρκυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έσπασε τον παραδοσιακό μπότη στην Κέρκυρα και ευχήθηκε σε όλους τους Έλληνες «όπου γης» χρόνια πολλά.

Την ευχή να ακολουθήσουν κι άλλες «αναστάσεις», προσωπικές και συλλογικές, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρίσκεται στην Κέρκυρα μαζί με την οικογένειά του για τις ημέρες του Πάσχα, και συμμετείχε νωρίτερα στο έθιμο του σπασίματος των μπότηδων.

«Πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα. Με την ευχή να ακολουθήσουν κι άλλες, προσωπικές και συλλογικές. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες όπου γης», αναφέρει ο κ. Τσίπρας σε σχετική ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook.

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Μαγειρίτσα παριανή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μεγάλο Σάββατο: Η κάθοδος του Ιησού στον Άδη και η πρώτη Ανάσταση