Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Αττάλειας – Αθανασία Μεσίρη: Ιστορική διάκριση στο άλμα γυναικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 15χρονη αθλήτρια κατετάγη 7η στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, στην πρώτη της συμμετοχή, ισοφαρίζοντας την υψηλότερη ελληνική διάκριση.

Με μία ιστορική διάκριση και με την 7η θέση στον τελικό του άλματος ολοκλήρωσε η Αθανασία Μεσίρη την πρώτη της συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής με την εθνική γυναικών, στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Η 15χρονη αθλήτρια συγκέντρωσε 12,750 βαθμούς ως μέσο όρο των δύο προσπαθειών της στον τελικό (1ο άλμα: 12,800 β., 2ο άλμα: 12,700 β.), επίδοση που την έφερε 5η μεταξύ των οκτώ φιναλίστ, απέναντι σε αντιπάλους με πολύ περισσότερη εμπειρία και με μεγαλύτερο συντελεστή δυσκολίας στα άλματά τους.

Με την 7η θέση της στον τελικό, η Μεσίρη ισοφάρισε την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει η Ελλάδα στο άλμα γυναικών, σε ολόκληρη την ιστορία της στον θεσμό και στην συνολικά τρίτη εκπροσώπηση της χώρας μας σε ευρωπαϊκό τελικό του συγκεκριμένου οργάνου. Οι δύο προηγούμενες Ελληνίδες φιναλίστ του άλματος σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υπήρξαν η Φωφώ Βαρβαριώτου (8η το 1990 στην Αθήνα) και η Σοφία Καργιώτη (7η το 1998 στην Αγία Πετρούπολη).

Επιπλέον, η μαθήτρια της Α’ Λυκείου έγινε στην Αττάλεια η πρώτη φιναλίστ της τελευταίας πενταετίας για την ελληνική ενόργανη γυναικών.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο άλμα αναδείχθηκε, για δεύτερη φορά στην καριέρα της, η Γαλλίδα Κολίν Ντεβιγιάρ με μέσο όρο 13,800 β., μπροστά από την Ιταλίδα Άζια Ντ’Αμάτο (13,600 β.) και τη Βελγίδα Λίσα Φέλεν (13,583 β.).

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Μαγειρίτσα παριανή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μεγάλο Σάββατο: Η κάθοδος του Ιησού στον Άδη και η πρώτη Ανάσταση