Κόσμος

Γερμανία: Ευρωπαϊκές κυρώσεις και για το ρωσικό ουράνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να τερματιστεί η εξάρτηση ευρωπαϊκών χωρών από το ρωσικό ουράνιο, εισηγήθηκε εκ νέου ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να τερματιστεί η εξάρτηση ευρωπαϊκών χωρών από το ρωσικό ουράνιο, εισηγήθηκε εκ νέου ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται αξιόπιστος εταίρος - ειδικά στον ενεργειακό τομέα.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εξαρτήσεις στον ενεργειακό τομέα ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της ρωσικής πυρηνικής βιομηχανίας.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει μιλήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέρ της συμπερίληψης στις κυρώσεις του μη στρατιωτικού πυρηνικού τομέα», σημείωσε ο γερμανός υπουργός, με το βλέμμα στο ουράνιο που προμηθεύει η Ρωσία πολλές ευρωπαϊκές χώρες για ράβδους πυρηνικών καυσίμων, αλλά και στην αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων που προσφέρει για λογαριασμό τους. «Η ΕΕ πρέπει να απεξαρτηθεί πλήρως από τη Ρωσία στα θέματα ενέργειας. Έχουμε προχωρήσει πολύ, αλλά ο πυρηνικός τομέας είναι ακόμη ανοιχτός και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ότι υπάρχει ακόμη κάτι που τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης», πρόσθεσε.

Στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ελβετία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία χρησιμοποιούν ρωσικό ουράνιο για τα πυρηνικά εργοστάσιά τους, γεγονός το οποίο καθιστά το ζήτημα αμφιλεγόμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το βράδυ τίθενται εκτός λειτουργίας τα τελευταία τρία πυρηνικά εργοστάσια της Γερμανίας, ωστόσο παραμένουν 12 κράτη - μέλη της ΕΕ που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Τούμπαρε βανάκι στη Λαμία (εικόνες)

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Μεγάλο Σάββατο: Η κάθοδος του Ιησού στον Άδη και η πρώτη Ανάσταση