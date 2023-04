Ισημερινός: Πολύνεκρες συγκρούσεις σε φυλακές

Κόσμος

Εκτός των κρατουμένων, πολλοί εκ των οποίων βρέθηκαν απαγχονισμένοι, τρείς νεαρές εργαζόμενες δολοφονήθηκαν εκτός των φυλακών.

Νέες συγκρούσεις σε φυλακή του Ισημερινού, όπου έξι κρατούμενοι βρέθηκαν απαγχονισμένοι αυτή την εβδομάδα και τρεις νεαρές εργαζόμενες της υπηρεσίας φυλακών δολοφονήθηκαν, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 12 φυλακισμένων την Παρασκευή, ανακοίνωσε η εισαγγελία χθες Σάββατο.

"Διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων για τον θάνατο 12 κρατουμένων του σωφρονιστικού καταστήματος της παραλιακής ζώνης στο Γουαγιακίλ", δήλωσε η εισαγγελία στο Twitter.

Έξι κρατούμενοι βρέθηκαν απαγχονισμένοι την Τετάρτη σε αυτή τη φυλακή του Γουαγιακίλ, μια μεγάλη πόλη-λιμάνι του νοτιοδυτικού Ισημερινού που μαστίζεται από τη βία η οποία συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Την επόμενη, τρεις νεαρές εργαζόμενες δολοφονήθηκαν ενώ βρίσκονταν έξω από το σωφρονιστικό συγκρότημα. Και την Παρασκευή, τουλάχιστον τρεις φυλακισμένοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με όπλα μέσα στη φυλακή.

Οι φυλακές του Ισημερινού έχουν μετατραπεί σε θέατρο επαναλαμβανόμενων πολύνεκρων συγκρούσεων μεταξύ κρατουμένων, με φόντο τις αντιπαλότητες μεταξύ εγκληματικών ομάδων που πολεμούν μεταξύ τους για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Από τον Φεβρουάριο του 2021, έχουν καταγραφεί σε αυτές τις φυλακές οκτώ σφαγές, με περισσότερους από 400 κρατούμενους νεκρούς, πολλοί εκ των οποίων βρέθηκαν διαμελισμένοι και καμένοι.

Μεγάλο λιμάνι της χώρας στις ακτές του Ειρηνικού, το Γουαγιακίλ έχει γίνει τα τελευταία χρόνια το κέντρο της διακίνησης ναρκωτικών στον Ισημερινό, καθώς βρίσκεται μεταξύ της Κολομβίας και του Περού - των μεγαλύτερων παραγωγών κοκαΐνης στον κόσμο.

