Εύβοια: Φόλες σκότωσαν 10 σκυλιά

Οργή για την κτηνωδία στην Εύβοια. Σκόρπισαν φόλες και σκότωσαν αδέσποτα σκυλάκια.

Αναστάτωση και οργή επικρατεί στε χωριό του Δήμου Κύμης Αλιβερίου στην Εύβοια, καθώς ασυνείδητοι σκόρπισαν φόλες σκοτώνοντας 10 σκυλιά.

Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι με το περιστατικό και θέλουν να βρεθεί άμεσα αυτός που το έκανε. Τα άτυχα σκυλάκια ήταν αδέσποτα και κάποια από αυτά ήταν σε αυλές σπιτιών. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν εδώ και τώρα όλοι οι τοπικοί φορείς αλλά και οι Αρχές να λάβουν δράση και να διαπιστώσουν ποιος έβαλε τις φόλες και εξόντωσε τα σκυλιά.

Στο παρελθόν είχαν γίνει αναφορές για επιθέσεις από αδέσποτα σε κατοίκους, ένα περιστατικό που επίσης προβληματίζει αρκετά τους κατοίκους, καθώς λίγο μετά την καταγγελία για επίθεση αγέλης σκύλων σε μητέρα με το παιδί της, στο φως έρχονται δεκάδες καταγγελίες για δηλητηριάσεις ζώων ακόμα και μέσα στο χωριό.

