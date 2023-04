Κατερίνα Χέλμη: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός

Life

Έφυγε από τη ζωή η Κατερίνα Χέλμη. Η πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο και η ατάκα της που έμεινε στην ιστορία.

Έφυγε από τη ζωή, το Μεγάλο Σάββατο, η σπουδαία ηθοποιός, Κατερίνα Χέλμη σε ηλικία 83 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της, γνωστοποίησε το «Σπίτι του Ηθοποιού».

«Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας χθες το απόγευμα, η σπουδαία ηθοποιός και φίλη Κατερίνα Χέλμη. Καλό σου ταξίδι στο φως» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η Κατερίνα Χέλμη υποδύθηκε, μεταξύ άλλων, την αντίζηλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην ταινία «Η αγάπη μας» και έμεινε στην ιστορία για την ατάκα «Τσακίσου».

Η πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο πραγματοποιήθηκε το 1957 στην ταινία Μπαρμπαγιάννης ο κανατάς αλλά η μεγαλύτερή της επιτυχία είναι Τα κόκκινα φανάρια, όπου είπε την ατάκα «Μην φύγεις, Ντόρη, θα φαρμακωθώ».

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της πήρε μέρος σε περισσότερες από 25 ταινίες και σε 4 τηλεοπτικές σειρές. Ασχολήθηκε επίσης με την συγγραφή αρκετών βιβλίων.

Σύζυγός της ήταν ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Σβολόπουλος. Σε αντίθεση με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διευθυντής του Ιδρύματος Καραμανλή, η Κατερίνα Χέλμη δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ, ως μέλος της Επιτροπής Συνδικαλιστικού Επιστημόνων-Καλλιτεχνών. Στις δημοτικές εκλογές του 1994, εκλέχθηκε δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων με την παράταξη του Θεόδωρου Πάγκαλου.

