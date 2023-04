Πολιτική

Μητσοτάκης: το πασχαλινό μήνυμα στο TikTok (βίντεο)

Τι ανέφερε σε πασχαλινό βίντεο στο TikTok ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πασχαλινό μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Τήνο που βρίσκεται με την οικογένειά του για τις γιορτές.

Ο Πρωθυπουργός, που είναι πλέον τακτικός χρήστης τoυ TikTok, έκανε ένα βίντεο στο οποίο εύχεται για την Ανάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι, ποζάρουν χαρούμενοι με φόντο τον οβελία και εύχεται: «Χρόνια Πολλά και ό,τι καλύτερο σε εσάς και τις οικογένειές σας. Και τώρα ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το αρνί και το κοκορέτσι. Να περνάτε καλά, χρόνια πολλά».

