Κόσμος

Αλαμπάμα: μακελειό σε πάρτι γενεθλίων - νεκροί και τραυματίες

Σε μακελειό μετατράπηκε το πάρτυ γενεθλίων εφήβου στις ΗΠΑ.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ, αργά το βράδυ του Σαββάτου, σε ένα πάρτι για τα γενέθλια μιας έφηβης στην πόλη Ντέιντεβιλ, στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν προς το παρόν διευκρινίσει αν έχει συλληφθεί κάποιος ύποπτος.

«Η ενέργεια αυτή στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, με τραγικό τρόπο», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας, ο Τζέρεμι Μπάκετ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα παρά μόνο ελάχιστες λεπτομέρειες, όμως υποσχέθηκε ότι θα κάνει ανακοινώσεις εντός των επόμενων ωρών. Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες της τραγωδίας και το κίνητρο του δράση. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου πιστεύουν ότι είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WRBL.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια αίθουσα χορού στο κέντρο της πόλης, όπου μια έφηβη γιόρταζε τα 16α γενέθλιά της, ανέφερε η εφημερίδα Montgomery Advertiser. Ο αδελφός της, μαθητής λυκείου, είναι μεταξύ των νεκρών, είπε η γιαγιά των παιδιών στην εφημερίδα. Ο νεαρός αυτός δεν είχε ποινικό μητρώο και «ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη», πρόσθεσε η γυναίκα.

«Καμία πόλη δεν θα έπρεπε να βιώνει τέτοιες τραγωδίες», σχολίασε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέιντεβιλ, Τζόναθαν Φλόιντ.

Το Ντέιντεβιλ είναι μια κοινότητα 3.000 κατοίκων στα βορειοανατολικά του Μοντγκόμερι, της πολιτειακής πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για το περιστατικό και παρακολουθεί την κατάσταση, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Νωρίτερα το Σάββατο, σε άλλο περιστατικό με πυροβολισμούς, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε ένα πάρκο, στο Λούιβιλ του Κεντάκι. Στην ίδια πόλη, την περασμένη εβδομάδα, ένας νεαρός άνοιξε πυρ μέσα στην τράπεζα όπου εργαζόταν, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους.

BREAKING: At least 20 people shot at birthday party in Dadeville, Alabama - WRBL https://t.co/WLe3Sso6SJ — BNO News (@BNONews) April 16, 2023

