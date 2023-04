Πολιτική

ΥΠΕΞ για Σουδάν: Ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Τι αναφέρει η νέα ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για τους Έλληνες που βρίσκονται στο Σουδάν.

Με νέα ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής για την ασφάλεια των Ελλήνων που είναι εγκλωβισμένοι στο Σουδάν, το οποίο βρίσκεται εν μέσω συρράξεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

"Το Υπουργείο Εξωτερικών από την πρώτη στιγμή που επιδεινώθηκε η κατάσταση ασφαλείας στο Σουδάν, λόγω των εκεί ενόπλων συγκρούσεων, εξέδωσε αμέσως Ανακοίνωση με την οποία ζητήθηκε από τους Έλληνες που βρίσκονται στο Σουδάν να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ταυτόχρονα, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, η Πρεσβεία μας στο Κάιρο η οποία έχει παράλληλη διαπίστευση στο Σουδάν, βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Μητροπολίτη Νουβίας κ.κ.Σάββα. Επιπλέον ο Πρέσβυς της Ελλάδας στο Κάιρο επικοινώνησε με τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Σουδάν (Χαρτούμ) και συμφωνήθηκε η παροχή βοήθειας από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ, για την ασφάλεια των Ελλήνων στο Σουδάν. Ο Πρέσβυς της Ελλάδας στο Κάιρο βρίσκεται σε επικοινωνία και με την Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας στο Χαρτούμ.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε αμέσως η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία και συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη -μέλη της ΕΕ μέσω του συστήματος Προξενικής Συνεργασίας. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων είναι σε επικοινωνία και με τον Μητροπολίτη Σάββα.

Βασικό μέλημα σε αυτή τη χρονική στιγμή παραμένει η ασφάλεια των Ελλήνων στο Σουδάν. Είναι απαραίτητο να τηρηθούν όσα αναφέρονται στις χθεσινές σχετικές οδηγίες που δόθηκαν από το ΥΠΕΞ. Οι δύο Έλληνες τραυματίες βρίσκονται σε νοσηλευτικό ίδρυμα και μέχρι τούδε δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους Έλληνες τραυματίες. Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση."

